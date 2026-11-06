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Trader Joe's貓狗倒數月曆 陪寵物迎平安夜

記者王子涵／舊金山報導
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這份售價為7.99元的貓咪日曆，淨重1盎司，內含24天份的凍乾零食，成分包含 9...
這份售價為7.99元的貓咪日曆，淨重1盎司，內含24天份的凍乾零食，成分包含 95% 鮭魚與 5% 地瓜（部分舊版為鮭魚與乾燥海帶）。狗狗日曆的成分則為雞肉。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

Trader Joe's年終推出貓狗倒數月曆，讓飼主每天替寵物打開一格享用凍乾零食，但部分消費者發現24天內容相同，引發討論。

每到年終假期，Trader Joe's連鎖超市便推出季節限定的貓咪與狗狗聖誕倒數月曆（Pet Advent Calendars），讓飼主在聖誕節前的24天，每天開啟一格，為家中萌寵送上一份藏在月曆裡的零食。

記者4日走訪舊金山門市發現，貓咪款月曆售價7.99元，淨重1盎司，內含24天份的凍乾零食，成分為95%鮭魚與5%地瓜。狗狗款則為雞肉凍乾零食。飼主可從12月1日起，每天打開一格，陪萌寵一起倒數至平安夜。

該商品並非今年首次推出。根據官方介紹，品牌於2025年依顧客意見更新貓狗月曆，調整零食內容及包裝。今年的網路討論中，有消費者表示，貓咪款已回歸，外盒看來與去年相同；也有飼主留言，愛貓去年對其中的零食十分著迷，期待再次購買。

居住在舊金山的林女士認為，相較於較硬的狗零食，凍乾零食對年長狗較為友好。「很多狗狗的零食都做得非常硬，這對於大齡狗，或是牙齒不健康的狗狗來說可能是個挑戰。」

不過，倒數月曆每天都有一格可以打開，並不代表每天都有不同口味。林女士表示，自己原先期待24天的零食能有所變化，購買後才發現內容相同。

「買回家後才發現所有零食都是一樣的。」她說：「希望Trader Joe's能夠起碼變化每一天的零食形狀，或是成分，這樣無論是狗狗還是飼主都有所期待，像開盲盒一樣。」

記者4日走訪時，該門市的貓咪與狗狗倒數月曆均有販售，現場仍有存貨；其他門市的供應情況，則需另行確認。

精華 FAQ

  • 這款Pet Advent Calendars是為貓狗設計的聖誕倒數月曆，飼主可從12月1日起每天打開一格，讓寵物在24天內逐日獲得零食，增添節慶陪伴感。

  • 貓咪款售價7.99元、淨重1盎司，內含24天份凍乾零食，成分是95%鮭魚與5%地瓜；狗狗款則提供雞肉凍乾零食，兩者都主打聖誕節前的每日驚喜。

  • 有飼主認為凍乾零食比硬質零食更適合年長或牙齒不好的狗，但也有人發現24天的內容其實都相同，期待Trader Joe's未來能在形狀或成分上增加變化。

聖誕節 舊金山 寵物

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