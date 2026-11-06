連4年增加 聖荷西警使用武力事件去年598件、違紀指控逾千宗

聖荷西警察局警員使用武力事件及違紀指控2025年又增加。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西警局去年使用武力與違紀指控持續上升，監察辦公室並提出12項改革建議，盼藉強化監督、培訓與資料共享提升執法透明度。

聖荷西 警察局警員使用武力事件及違紀指控持續增加。聖荷西市獨立警察監察辦公室最新年度報告顯示，2025年警員使用武力事件達598宗，較前一年增加約5%；針對警員的違紀指控則增至1034宗，年增39%。報告同時提出12項改革建議，要求警方加強執法規範、改善內部監督，並提高調查透明度。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)的報導，2025年聖荷西警員使用武力事件已連續第四年增加。新冠疫情 爆發後，相關事件曾在2021年大幅下降，但此後逐年回升。報告另記錄20宗重大警務事件，包括3宗警員開槍事件、1宗羈押期間死亡事件，以及16宗造成嚴重傷害的事件。相比之下，2024年重大事件共15宗，顯示去年此類事件有所增加。

針對警員的違紀指控方面，2025年共收到1034宗，較2024年增加39%。最常見的指控包括違反警務程序、態度粗魯或行為不專業、執法歧視，以及涉及逮捕和拘留的爭議。

不過，代理獨立警察監察官懷特（Dwight White）指出，指控數量上升不一定代表實際違紀行為增加。他在最近向聖荷西市議會報告時表示，這些趨勢仍有助於辨識需要改善的領域，例如加強警員培訓、制定更清晰的政策，以及改善警方與民眾之間的溝通。

報告顯示，在相關調查案件中，有58%的警員獲判定不成立違規；另有11%的案件經調查後認定可能存在違規，這類結果可能導致紀律處分。監察辦公室並審查了330宗警察內部事務調查案件，其申訴審查程序促成其中三宗案件修改原有調查結論。

此次報告提出12項改革建議，包括加強規範警員與民眾互動的措施、確保警務政策更新及時傳達給第一線警員，以及擴大監察辦公室取得調查資料的權限。報告也要求，針對造成傷害或涉及槍擊的警務事件，警方應在完成內部調查後30天內，向監察辦公室提供完整調查資料，包括隨身攝影機錄影、照片及訪談紀錄，以便監察人員進行審查。

警察局長約瑟夫(Paul Joseph)表示，警察局認同這些改革建議的目標，部分措施已經實施或正在推進。他也肯定監察辦公室在促進警方改善及問責方面的作用。

另一方面，前任獨立警察監察官奧布里（Eddie Aubrey）於今年9月突然離職，市府至今仍未公開說明原因。奧布里是在媒體報導市府已將他停職後不久宣布離任。

聖荷西市長馬漢表示，警方執法透明度與公共安全密切相關。他指出，如果民眾不信任警察局及市府，就可能更不願意報案、提供證據或出庭作證，最終將影響整個社區的安全。