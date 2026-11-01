灣區新創推人形機器人家政服務 每小時30元

正在做家務中的服務機器人。（Taurobotics官網）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山新創Tau Robotics推出每小時30元的人形機器人家政服務，先以人工結合AI試營運並蒐集數據，但學界認為家庭清潔仍十分困難。

人工智慧（AI）與機器人技術正逐步走入一般家庭。舊金山 新創公司Tau Robotics推出人形機器人 家政服務，率先在舊金山市試營運，以每小時30元的價格提供居家清潔，包括吸地、擦拭桌面、清空垃圾桶等日常家務，成為灣區 最新投入家庭服務機器人市場的新創企業。

根據公司公布，目前服務採邀請制，消費者可先加入候補名單，未來將逐步擴大服務範圍。Tau Robotics執行長兼共同創辦人科赫（Alexander Koch）表示，公司希望降低居家清潔服務的門檻，讓更多家庭能夠負擔得起，而非取代現有清潔人員。

科赫指出，目前人形機器人仍由人工操作員配合人工智慧系統共同執行工作，AI負責協助辨識環境、規畫動作與完成部分自主操作，人員則在遠端監控並適時介入。他表示，隨著技術持續成熟，公司最終目標是讓機器人大幅降低對人工操作的依賴，逐步實現真正自主的家庭服務。

Tau Robotics成立於2024年，目前僅有三名工程師，已完成約260萬元的種子前融資。公司表示，現階段每周僅安排少量服務，希望透過實際家庭環境累積數據，不斷提升機器人的可靠性、安全性及服務品質，再逐步擴大營運規模。

機器人是否已具備真正的家務能力，學界仍持保留態度。柏克萊加大機器人工程教授哥德堡(Ken Goldberg)接受媒體訪問時表示，目前家庭環境變化複雜，無論是撿拾地面物品、擦拭桌面或整理凌亂空間，對人形機器人而言仍是極具挑戰性的工作。他認為，展示影片未必能完全反映實際清潔能力，市場仍需時間驗證技術成熟度。

儘管如此，市場普遍認為家庭機器人已成為AI產業下一個重要競爭領域。除了Tau Robotics之外，灣區已有多家新創投入生活服務機器人，包括專注庭院維護，以及提供送餐服務的機器人等，顯示矽谷正將AI技術從辦公室延伸至日常生活。

分析人士指出，家庭一直被視為機器人最難進入的應用場域。相較於工廠或倉儲環境，住宅空間充滿各種不可預測因素，例如家具擺設、寵物、小孩及不同生活習慣，都增加機器人自主作業的難度。不少業者目前仍採取「AI加遠端人工協作」模式，在提升效率的同時兼顧安全性。

正在做家務中的服務機器人。（Taurobotics官網）