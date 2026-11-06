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台經文處長伍志翔：台灣不只有半導體 更是世界重要夥伴

記者江碩涵／綜合報導
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駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣的重要性不僅體現在經濟實力與科技成...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣的重要性不僅體現在經濟實力與科技成就，更在於守護和平、推動科技創新與改善人類生活三個核心價值。（經文處提供）

AI摘要

文章摘要整理：

伍志翔指出，台灣以半導體、AI、醫療與民主價值連結世界，並在台海安全、供應鏈韌性與公共衛生合作上扮演不可或缺的全球夥伴。

全球地緣政治與科技產業的版圖中，台灣正以獨特的戰略地位與實力，成為國際社會不可或缺的關鍵角色。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣的重要性不僅體現在經濟實力與科技成就，更在於守護和平、推動科技創新與改善人類生活三個核心價值，台灣不只有半導體更是世界重要夥伴。

伍志翔5日參加洛斯阿圖扶輪社例會，以「Why Taiwan Matters」為題，分享上述看法。他表示，儘管台灣面積與美國馬里蘭州相近、人口約2300萬，這座充滿活力的民主小島，積極與世界分享專業、資源及民主價值，這正是台灣對世界重要的真正意義。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔5日參加洛斯阿圖扶輪社例會，以「Why Ta...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔5日參加洛斯阿圖扶輪社例會，以「Why Taiwan Matters」為題進行演講。（經文處提供）

伍志翔說，當人們提到台灣，首先想到的往往是半導體、晶片、美食及珍珠奶茶，但台灣的影響力遠不止於此，從智慧型手機、AI、AI伺服器到各種科技應用，背後都有台灣企業的技術與製造實力，協助國際企業將創新構想轉化為實際產品。

他表示，台灣位於第一島鏈的重要位置，連結日本與菲律賓，約三分之一的國際海運貿易航經台灣海峽，台海的和平與穩定直接關係到全球經濟、國際貿易及各國人民的生活。若台灣的半導體生產受到干擾，影響將遍及智慧型手機、醫療設備及汽車製造等全球產業。

台灣致力與美國及其他民主夥伴合作，建立值得信賴、具有韌性且相互整合的民主供應鏈，共同維護區域安全與經濟穩定。

伍志翔分析，台灣素有全球製造業重鎮之稱，全球逾九成先進晶片由台灣生產。包括NVIDIA、Google、Amazon及Meta等國際科技巨擘，都需要台灣晶片與製造技術，才能持續推動人工智慧。台灣的優勢在於能將矽谷的創新構想轉化為應用於日常生活的產品，因此美國的科技創新與AI產業發展，需要台灣的積極參與及合作。

另外從公共衛生角度來看，伍志翔說，台灣自SARS後的醫療體系改革，到新冠疫情期間向世界各地及加州捐贈數千萬片口罩與醫療設備，展現了高度應變能力。台灣更結合科技與醫療發展遠距醫療與長期照護數位化，並積極爭取參與WHO、INTERPOL等國際組織及全球氣候變遷合作。

台灣與美國合作關係歷史悠久，雙方共享民主、自由、人權等核心價值，並獲得美國國會跨黨派的普遍支持。國際合作不應僅以經濟成果衡量，更應重視能為其他國家及人民的福祉帶來多少貢獻。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣的重要性不僅體現在經濟實力與科技成...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣的重要性不僅體現在經濟實力與科技成就，更在於守護和平、推動科技創新與改善人類生活三個核心價值。（經文處提供）

精華 FAQ

  • 他認為台灣的重要性不只在經濟與科技，更在守護和平、推動創新與改善人類生活三大價值，因此台灣不是只有半導體，而是世界的重要夥伴。

  • 因為台灣位處第一島鏈，約1/3國際海運貿易經過台灣海峽，一旦台海受衝擊，將連帶影響全球經濟、貿易運作，以及智慧型手機、醫療設備和汽車等產業。

  • 台灣正與美國和民主夥伴打造可信賴、具韌性的供應鏈，也在AI、醫療、遠距醫療、長照數位化與公共衛生上合作，並持續爭取參與WHO、INTERPOL等國際組織。

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