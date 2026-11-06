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卡斯楚谷再推設市 拚2028公投 財政、公共服務與邊界受關注

記者王湘涵╱卡斯楚谷報導
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卡斯楚谷居民參與設市說明會，現場互動踴躍，交流對社區未來的看法。（記者王湘涵╱攝...
卡斯楚谷居民參與設市說明會，現場互動踴躍，交流對社區未來的看法。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

卡斯楚谷再度推動設市並鎖定2028年公投，團體主張首年可有108萬元盈餘且不必加稅，但警政、公共工程與邊界納入範圍仍引發居民疑慮。

東灣卡斯楚谷再度推動設市，爭取2028年3月公投。倡議團體日前舉辦說明會，並向卡斯楚谷市政諮詢委員會報告進度，提出財政規畫。設市後的稅負、公共服務及周邊地區能否納入，成為居民關注焦點。

卡斯楚谷屬阿拉米達縣未建制地區，沒有市長或市議會，地方事務主要由縣政府管理。市政諮詢委員會（MAC）主要向縣府提供建議，並無完整決策權。

倡議團體「Castro Valley City, Inc.」認為，設市能讓居民更直接參與地方預算、土地開發及公共服務決策。Mosaic開發案、最低工資提案，以及地方發展計畫長期未更新等爭議，都被視為推動自治的原因。

倡議團體日前在卡斯楚谷圖書館舉辦說明會，根據財政簡報，設市後首年預估約有108萬元盈餘，並編列應急準備金。團體主張，依目前估算，新城市初期不必新增稅項，即可維持基本運作。

不過，財政可行性仍是居民關心的問題。20日會上，有居民詢問警政合約與車輛設備費用如何分攤，也關心道路維護、公共工程等支出是否足以因應需求。另有居民追問，設市後是否能確保不增加稅負。

團體回應，警政服務可透過合約提供，但車輛設備仍須另編經費。公共工程預算以初期需求估算，未來也可能運用其他道路及交通補助。日後是否調整稅收，仍須由新成立的地方政府依財政情況決定。

此外，設市邊界也是討論焦點。倡議團體規畫將卡斯楚谷核心區及周邊四個區域一併納入，但各區稅收與服務成本不同，有居民擔心，部分外圍社區可能因財政考量被排除。團體表示，希望各區都能加入，但最終邊界仍須經地方機構組織委員會（LAFCO）依財政可行性等條件審查。

26日團體再向市政諮詢委員會報告進度，根據會後說明，數名曾反對過往設市行動的居民，在會中表態轉為支持，並提及Mosaic開發案、最低工資提案及規畫延宕等經驗，認為地方決策缺乏社區自主權。委員則關切持續引入外部審計，以及周邊峽谷地區能否納入設市範圍，並要求團體於六個月內再報告進度，當天未進行表決。

卡斯楚谷2002年曾舉行設市公投，約72%選民反對。倡議團體希望透過公開討論，吸引不同世代及新居民參與，也盼透過中文媒體，讓更多當地華裔居民了解設市議題，關注居住環境與地方公共事務，並就自身權益表達意見。

設市倡議團體Castro Valley City, Inc.董事Yon Hard...
設市倡議團體Castro Valley City, Inc.董事Yon Hardisty在社區說明會上介紹設市規畫，並回應居民提問。（記者王湘涵/攝影）

精華 FAQ

  • 倡議團體希望把設市案推進到2028年3月公投，先透過說明會與市政諮詢委員會溝通，並持續補強財政與邊界規畫，爭取居民支持。

  • 依其財政簡報，新城市首年預估約有108萬元盈餘，並預留應急準備金；團體表示初期不必新增稅項即可運作，但未來是否調整仍要看新政府財政情況。

  • 居民主要關心警政合約、車輛設備、道路維護與公共工程是否足夠，以及是否會加稅；邊界方面，周邊四區是否納入仍待LAFCO依財政可行性等條件審查。

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