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台灣環長彭啓明喊話國際 挺台參與氣候治理

記者王湘涵╱舊金山訊
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台灣環境部長彭啓明在COP31前夕發表專文，分享台灣減碳成果，呼籲國際社會支持台...
台灣環境部長彭啓明在COP31前夕發表專文，分享台灣減碳成果，呼籲國際社會支持台灣參與全球氣候治理。（舊金山經文處提供）

AI摘要

文章摘要整理：

彭啓明在COP31前發文強調，台灣已啟動碳費制度、排放連年下降，並盼國際支持台灣參與氣候公約與全球減碳合作。

聯合國氣候變遷大會（COP31）召開前，台灣環境部長彭啓明發表專文，指出台灣今年首度徵收碳費，收入達新台幣49.7億元，溫室氣體淨排放量也已連續三年下降。他呼籲國際社會支持台灣參與全球氣候治理，與各國分享減碳及因應極端氣候的經驗。

彭啓明表示，台灣雖非「聯合國氣候變化綱要公約」締約方，仍依循巴黎協定精神推動減碳。面對高溫、強降雨及颱風等威脅，氣候政策不僅關乎排放數字，也涉及民眾健康、工作安全與產業發展。

COP31將於11月9日至20日 在土耳其舉行。

專文透過台北駐舊金山經文處灣區發表。專文引述最新國家溫室氣體排放清冊，台灣2024年溫室氣體淨排放量較2005年減少6.59%，並連續三年下降。彭啓明指出，台灣在經濟持續成長的同時，也逐步減少碳排放，並已核定2026至2030年減量方案，為能源、製造、運輸等六大部門設定逐年減量目標，追蹤執行成效。

在企業減碳方面，台灣今年開始徵收碳費，讓排碳成為企業必須考量的營運成本，並透過優惠費率鼓勵企業自主減排。首年徵得的49.7億元，將用於減碳技術與氣候調適，搭配補助、融資等方式，支持企業投入轉型。除了減碳，台灣也推動源頭減塑與重複使用，讓產品從設計、生產到廢棄，都能減少資源消耗與浪費。

減碳之外，如何因應已經發生的酷熱，也是政策重點。彭啓明表示，台灣今年以攝氏40度極端高溫作為情境，推動跨部會應變，檢視醫療、供電、交通及戶外工作者保護等準備，並納入弱勢群體的照顧需求。

城市降溫則從增加綠蔭著手，利用遙測與微氣候資料，找出最熱、最缺乏遮蔭的地點，作為都市林規劃依據，讓氣候調適落實到日常生活環境。

彭啓明強調，全球氣候行動應從承諾走向執行。台灣願意分享產業減碳及高溫調適經驗，也期待國際社會支持台灣參與「氣候公約」及相關合作，共同因應跨越國界的氣候風險。

台灣2026年氣候行動主視覺，以晶片電路勾勒台灣意象，搭配「落實氣候承諾」英文標...
台灣2026年氣候行動主視覺，以晶片電路勾勒台灣意象，搭配「落實氣候承諾」英文標語，傳達參與全球氣候行動的訴求。（舊金山經文處提供）

精華 FAQ

  • 他呼籲國際社會支持台灣參與全球氣候治理與相關合作，讓台灣能分享減碳、調適高溫及產業轉型經驗，共同面對跨國氣候風險。

  • 台灣今年首度徵收碳費，首年收入49.7億元，並以優惠費率鼓勵企業自主減排；同時最新清冊顯示，2024年淨排放較2005年減少6.59%，已連3年下降。

  • 台灣以40度極端高溫作為情境，跨部會檢視醫療、供電、交通與戶外工作者保護，並透過遙測和微氣候資料找出熱點，規劃增加綠蔭與都市林。

氣候變遷 土耳其 聯合國

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