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柏克萊加大外籍女生 在金山機場被ICE逮捕

編譯林思牧／綜合報導
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23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez...
23歲柏克萊加大女生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）。(照片來源：柏克萊加大；律師布雷梅克提供）

AI摘要

文章摘要整理：

一名來自哥倫比亞、就讀柏克萊加大的23歲女學生在舊金山機場被ICE以簽證過期為由拘留，律師與校方正協助她申請救濟。

來自哥倫比亞並正在尋求政治庇護的23歲柏克萊加大女生，因為簽證過期在舊金山機場被ICE逮捕。

舊金山紀事報報導，這名23歲的柏克萊女學生埃爾南德斯（Paula Albornoz Hernandez）上周五在舊金山機場等候搭機飛往奧勒岡州波特蘭時被ICE拘留，目前律師們正全力營救她。她目前被關押在寇恩縣加利福尼亞市（California City）的拘留中心。

埃爾南德斯的男友安東尼（Anthony）要求只透露自己的名，他計劃這次旅行是為了帶她去度個周末。安東尼說，ICE拘留埃爾南德斯時，執法人員稱她是因為簽證過期而被拘留的。

安東尼說，他立即聯繫了阿拉米達縣快速反應網絡（Alameda County Rapid Response Network），該網絡為被ICE拘留的無證移民提供資源和法律援助。該機構上周六中午聯繫上她；在接下來的幾天裡，ICE先是把她送到沙加緬度的一個拘留所，然後又送到士德頓，最後送到距離舊金山至少五個小時車程的加利福尼亞市。

「她一直在換地方，」安東尼說，「她說她還好，很平靜，比我們都平靜。」她的律師布雷梅克（Nikolas De Bremaeker）表示，埃爾南德斯一直遵守移民法規。她在2022年逃離哥倫比亞後，一年內就向聯邦政府提交了生物識別資訊、申請庇護，並獲得了工作許可。

周一，他代表她提交了人身保護令申請書，聲稱政府非法拘留了她。

安東尼說，他和埃爾南德斯於2023年在學校相識。儘管埃爾南德斯曾在哥倫比亞上大學，但來到美國後，她「一切都得從頭開始」。安東尼說，她一直決心要考上柏克萊加大，最後被錄取時欣喜若狂。「那是她的夢想。」

埃爾南德斯被拘留一事在柏克萊加大引發了廣泛的關注。學校報紙「加州人日報」（Daily Californian）稱，校方已致信眾學生，告知他們學校一直在與埃爾南德斯的家人合作，並提供法律援助。

精華 FAQ

  • 她是23歲的Paula Albornoz Hernandez，當時在舊金山機場等候飛往波特蘭，ICE以她簽證過期為由將她拘留，之後轉送多處拘留中心。

  • 律師已替她提出人身保護令，主張政府非法拘留；同時阿拉米達縣快速反應網絡也介入，提供資源、法律援助，並協助聯繫家屬與外界。

  • 她來自哥倫比亞，2022年逃離後申請庇護，並取得工作許可；她在柏克萊加大讀書期間努力適應美國生活，被錄取時也被視為實現夢想。

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