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Spirit Halloween槍擊案 17歲嫌犯首次出庭受審

編譯組／綜合報導
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Spirit Halloween致命大規模槍擊案中，令人不安的細節浮出水面，青少...
Spirit Halloween致命大規模槍擊案中，令人不安的細節浮出水面，青少年嫌疑人因謀殺指控出庭受審。示意圖。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

17歲嫌犯史密斯就Spirit Halloween槍擊案首次出庭，檢方指其疑因私怨掃射人潮商店，造成孕婦與胎兒死亡及多人受傷，並正爭取以成年人受審。

紐約郵報（New York Post）報導，17歲的嫌犯史密斯（Monte Smith）4日就10月30日發生在費爾菲德（Fairfield）Solano Town Center購物中心Spirit Halloween店的血腥事件首次出庭受審。

蘇拉諾縣檢察官將這起駭人聽聞的襲擊描述為恐怖主義行為，並透露這名被指控的槍手據稱尾隨一名與其有過節的男子進入人潮擁擠的商店，隨後瘋狂掃射，造成一名孕婦死亡、另有六人受傷。遇難者中包括31歲的海吉斯（Constance Hages），當局稱她是捲入交火的無辜旁觀者。令人心碎的是，檢方披露海吉斯中彈身亡時已懷孕13周。檢方就其腹中胎兒的死亡，對史密斯提出了第二項謀殺指控。

但另一項令人不安的事實是，這名被指控的兇手此前因一起槍擊案正處於緩刑期。

當局稱，史密斯曾於2025年在費爾菲德高中（Fairfield High School）的停車場向一輛載有其他青少年的車輛開槍。警方稱，他在少年拘留所被關押數月後獲釋。

檢方表示，少年司法系統此前曾試圖對這名少年進行矯正，而如今他卻被指控實施了這場更為致命的襲擊。

史密斯面臨兩項謀殺罪、三項謀殺未遂罪和三項使用半自動武器襲擊罪指控，此外還有多項槍枝加重處罰條款，以及一項涉及多起謀殺的特殊情節指控。

檢方還提出了一項與先前暴力犯罪定罪相關的指控，根據加州法律，該定罪被歸類為「重罪」（strike）。

蘇拉諾縣地檢長辦公室目前正爭取以成年人身分對其進行審判，但加州法律構成了障礙。

在周三的聽證會上，史密斯的候補公設辯護人請求將其保釋並安置在家中，但法官駁回了該請求，下令其繼續在少年拘留所羈押且不予保釋。

他的提審被推遲至13日，以便給其辯護律師更多時間審查警方報告和監控錄像。調查人員已收集了90多份證人陳述。

關於史密斯是否將作為成年人受到起訴的決定可能需要幾周時間，史密斯定於13日上午9時再次出庭，接受蘇拉諾縣少年法庭的審理。

精華 FAQ

  • 檢方指史密斯尾隨一名與其有過節的男子進入擁擠商店後開槍掃射，造成1名孕婦死亡、6人受傷，並因胎兒死亡再加控1項謀殺罪。

  • 蘇拉諾縣檢方將此案形容為恐怖主義行為，理由是嫌犯疑似在公共場所對人潮密集處無差別開火，造成廣泛恐慌、重大傷亡，且手法極具暴力與威嚇性。

  • 法官已駁回保釋請求，命其繼續羈押於少年拘留所，提審延至13日；檢方正爭取以成年人審理，但是否轉成人案件仍需數週才能決定。

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