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輕罪肇逃指控不抗辯 裴洛西丈夫被判禁止駕駛

編譯組／綜合報導
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保羅·裴洛西對輕罪肇事逃逸指控表示「不抗辯」，被禁止駕駛六個月。（路透）
保羅·裴洛西對輕罪肇事逃逸指控表示「不抗辯」，被禁止駕駛六個月。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

保羅·裴洛西對輕罪肇逃與非法轉彎指控不抗辯，遭判6個月禁駕、1年簡易緩刑及10天社區服務，且已向車主賠償。

美聯社（Associated Press）報導，前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅·裴洛西（Paul Pelosi）3日對一項輕罪肇事逃逸（a misdemeanor hit-and-run）指控表示「不抗辯」（no contest），隨後被處以六個月禁駕處罰，並被勒令完成一項社區服務項目。

納巴縣警局當時在一份聲明中表示，86歲的保羅·裴洛西因於7月3日撞上一輛合法停放在路邊的車輛而被起訴。事發時，他正駕駛一輛棕色敞篷車行駛在加州Yountville鎮，該鎮位於葡萄酒產區的核心地帶。他短暫停車後，據稱隨即駕車離開。停放的車輛內無人，且未報告人員受傷。

州法律規定，涉及造成財產損失的交通事故的駕駛員必須停車並提供車輛及駕照信息。保羅因違反該法律被控犯有輕罪。此外，納巴縣檢察官表示，裴洛西還因非法轉彎被控一項違章行為。

官方表示，此次碰撞事故中未涉及酒精因素。

檢察官員周二表示，保羅對輕罪和違章指控均表示不抗辯。他被判處一年簡易緩刑（summary probation），這是一種無需向緩刑官報到的非監督性釋放；並被禁止駕駛六個月。他還被勒令完成為期十天的社區服務。

保羅向被撞車輛的車主支付了約1萬1200美元的賠償金，並繳納了法庭罰款和相關費用。

裴洛西家族的一位發言人7月向KRON電視台說：「保羅·裴洛西已親自向該車車主致歉，並保證將對車輛損壞承擔責任，」

保羅於2022年在納巴縣對酒後駕車的輕罪指控認罪，被判處五天監禁和三年緩刑。他在監獄服刑兩天，因表現良好獲減刑兩天，因此僅需在法院參加一天的勞動項目。

作為緩刑條件的一部分，保羅被要求支付數千元的罰款和受害者賠償金，參加為期三個月的酒駕教育課程，並安裝點火鎖裝置，該裝置要求駕駛員在發動機啟動前提供呼氣樣本以證明清醒。

精華 FAQ

  • 他因7月3日在加州Yountville撞上一輛合法停放的車後離開，被控輕罪肇事逃逸，另還涉及一項非法轉彎的違章行為。

  • 他對指控表示不抗辯後，被判1年簡易緩刑、6個月禁止駕駛，並須完成10天社區服務；同時已繳交罰款與相關費用。

  • 官方表示此次碰撞未涉及酒精因素。不過他在2022年曾對酒駕輕罪認罪，當時被判監禁、緩刑、酒駕教育課程與安裝點火鎖裝置。

裴洛西 眾議院 加州

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