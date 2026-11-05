莫甘山少女失蹤14年重審 警員、好友作證

AI摘要 文章摘要整理： 席耶拉・拉馬爾失蹤14年後於聖荷西重審，檢方以DNA、纖維與最後訊息指控賈西亞托雷斯涉綁架謀殺，辯方則主張證據可能受程序瑕疵影響。

轟動南灣的莫甘山少女席耶拉・拉馬爾（Sierra LaMar）失蹤及疑遭殺害案，本周起在聖荷西 重審。曾於2017年被判綁架及謀殺罪成立的安托林・賈西亞托雷斯（Antolin Garcia-Torres），因上訴法院今年2月推翻原判而重新受審。11月1日檢辯雙方完成開庭陳述，11月3日開始傳喚證人，首先傳召當年參與搜救的警員，並安排少女生前好友出庭作證。

拉馬爾2012年3月16日失蹤時年僅15歲，當天早上她步行前往校車站，準備搭車上學，此後再未現身，遺體至今沒有找到。檢方在開庭陳述中指出，調查人員在賈西亞托雷斯的汽車內發現拉馬爾的DNA及頭髮，拉馬爾衣物上也驗出與被告汽車地毯相符的纖維，以及被告的DNA痕跡。檢察官歐布萊恩・肯尼（O’Bryan Kenney）指控，被告當天抓住拉馬爾、將她拖進車內後駕車離去，並殺害及藏匿其遺體。

根據NbcBayArea的報導，檢方向陪審團展示拉馬爾失蹤前最後一張自拍照、她發給朋友的最後一則簡訊，以及當年母親報警的911通話錄音。簡訊中，朋友詢問她是否能帶上自己的東西，拉馬爾只簡短回覆「ye」。檢方也展示她失蹤時穿著的紅色鞋子，以及後來在住家附近田地中尋獲的手機照片。

辯護律師阿爾・洛佩茲（Al Lopez）則表示，DNA證據並非定論，調查人員處理證物時可能違反程序，造成交叉污染。

周二出庭的首名證人，是聖塔克拉拉縣警局警員法比安・德聖地亞哥（Fabian DeSantiago），目前已升任警長。他作證表示，拉馬爾失蹤當天傍晚約6時30分，他抵達拉馬爾家中。他先徒步搜索住宅及周邊地區，之後與其他警員擴大搜索範圍，當時正遭遇大雨。

他抵達後便開始撥打拉馬爾的手機，始終無人接聽，但他持續撥打長達10個小時，即使下班後仍沒有停止。他說，自己有一名與拉馬爾年紀相仿的兒子，因此特別希望能找到她。

辯方在交叉詰問時，則將焦點放在當年搜查過程，質疑當時強風及暴雨是否影響現場證據的蒐集與保存，並試圖從搜救初期的處理程序，挑戰後續證據的可信度。

賈西亞托雷斯2017年原被判綁架及謀殺拉馬爾罪名成立，並因另外三起2009年未遂綁架案被定罪。但加州第六區上訴法院認為，檢方不應將三起與拉馬爾案件無直接關聯的綁架指控合併審理，可能因此影響陪審團判斷，遂撤銷原判。這次重審將重新檢視拉馬爾失蹤案的證據，庭審預計持續數月，並可能延續至明年。