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全民舉報、簽證收緊 美民眾憂無故被查

記者龔玥╱綜合報導
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美國國務院上線舉辦系統。（國務院官網）
美國國務院上線舉辦系統。（國務院官網）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國務院啟用線上簽證詐欺舉報系統，蒐集民眾線索打擊假結婚、偽造文件等違規行為，但也引發合法申請者對個資與被誤查的憂慮。

美國國務院宣布推出線上簽證詐欺舉報系統，開放民眾向政府提供涉嫌簽證詐欺及濫用美國簽證的線索，協助當局查明並阻止違法行為。國務院表示，川普第二任期以來，已查獲並追究數以萬計的簽證詐欺案件，其中不少案件都是透過民眾提供的線索發現。

國務院指出，簽證詐欺手法包括使用偽造文件或虛構旅行計畫、透過仲介安排假結婚、設立空殼公司、編造工作聘書，以及從事或協助赴美生產旅遊（Birth Tourism）等。當局認為，這些行為不僅欺騙美國政府，也可能損害美國社區、經濟及本地勞工，甚至危及國家安全與公共安全。

新系統由國務院領事事務局設立，民眾可透過官方網站提交舉報。填寫時，應盡可能提供涉嫌違規者的姓名、國籍及其他身分辨識資料，並說明涉及的簽證類別、涉嫌不實申請或濫用簽證的具體情況。若案件涉及仲介、雇主、公司或其他協助者，也可提供相關人員及機構名稱、聯絡資訊，以及事件發生的時間、地點和經過。

若舉報人掌握偽造文件、虛構工作聘書、通訊訊息、電子郵件、照片或其他佐證資料，也可一併提交，協助當局核實線索。不過，舉報系統上線也引發部分民眾對個人資訊及被調查風險的擔憂。有民眾表示，即使自己的簽證申請及在美身分完全合法，也應注意保護個人資料，不要隨意向他人透露身分、工作及移民申請等敏感資訊。對一般民眾而言，最令人擔心的是，即使最終證明沒有違規，若因他人舉報而被當局調查、要求說明或重新核查資料，仍可能耗費大量時間與精力，造成不必要的困擾。

國務院表示，收到舉報後，相關單位將審查線索並視情況採取行動，包括撤銷相關簽證，或將涉嫌詐欺案件轉交執法機關進一步調查。當局強調，在川普總統及國務卿盧比歐的領導下，國務院正加強簽證詐欺偵查與預防工作，阻止透過欺騙手段或非法目的赴美的人士。

精華 FAQ

  • 該系統供民眾向政府提交涉嫌簽證詐欺與濫用的線索，協助當局查明違法行為，並視情況撤銷簽證或移送執法機關進一步調查。

  • 包括偽造文件、虛構旅行計畫、透過仲介安排假結婚、設立空殼公司、編造工作聘書，以及協助赴美生產旅遊等，當局認為這些行為都可能危害安全與勞工。

  • 部分民眾擔心個人資訊被不當蒐集或外洩，也擔心即使自身合法，仍可能因他人舉報而被要求說明、重查資料，耗費大量時間與精力。

川普 簽證 國務院

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