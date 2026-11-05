蒙特瑞海灘槍擊案 2喪命青少年身分公開

莫斯蘭丁州立海灘（Moss Landing State Beach）一景。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特瑞海灘槍擊案造成4人中彈、2名青少年死亡，死者身分已公布；警方持續追查真相，並呼籲民眾提供任何線索。

蒙特瑞海灘槍擊 案中共有四人中彈，其中兩名青少年身亡，死者的身分已被當局公開。

紐約郵報加州 版報導，周一凌晨發生的海灘槍擊案中，15歲的佩雷斯（Marco Antonio Perez）和13歲的弗洛雷斯（Nathaniel Flores）被槍擊身亡，他們的家人正沉浸在失去親人的悲痛之中。

佩雷斯和弗洛雷斯是於2日凌晨2時之前，在莫斯蘭丁州立海灘（Moss Landing State Beach）附近遇難，他們的家人在GoFundMe 籌款網站上寫道：「沒有人能預料到會遭遇如此艱難的處境，更何況是以如此意想不到的方式與親人告別。」該籌款頁面還指出，佩雷斯「不幸且不公正地失去了生命」。

蒙特瑞縣警局稱，他們接獲槍擊案報警後趕到現場，發現有兩名青少年已經死亡。第三名槍擊受害者被送往當地醫院，目前還在住院治療；第四名受害者傷勢並不危及生命，出事現場可以看見垃圾、酒精飲料、紅色杯子和一個揚聲器。警方尚未公佈任何嫌疑人或犯罪動機的細節，但指出「目前莫斯蘭丁社區沒有受到任何威脅」。

蒙特瑞縣高階執法官員正在努力找出事件真相。據KTVU報道，蒙特瑞縣警局局長涅托（Tina M. Nieto）說：「這是一起造成兩人喪生的悲劇事件。我們的偵探正在努力查明事件經過。我們呼籲任何知情人士，無論信息多麼微不足道，都請挺身而出，協助調查。」

這兩位喪命的青少年都來自蒙特瑞縣的薩利納斯市（Salinas）。在GoFundMe上為佩雷斯發起的籌款，目標是籌集5000元用於喪葬及其他費用。槍擊事件的調查仍在進行中。