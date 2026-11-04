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屋崙體育館、體育場裁減1600名員工 新東家承諾全數回聘

編譯組／綜合報導
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屋崙體育館營運商將裁員1600人，但新業主表示將重新僱傭這些員工。（Google...
屋崙體育館營運商將裁員1600人，但新業主表示將重新僱傭這些員工。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

屋崙體育館與體育場因出售交易推進，現營運商Legends Global裁撤全部1600名員工，但新買家Oak View Group表示將重新雇用工會會員。

舊金山紀事報報導，據周二（3日）提交的一份通知顯示，自2012年以來一直營運屋崙體育館（Oakland Coliseum）和屋崙體育場（Oakland Arena）的Legends Global集團，正裁減這兩個場館的所有員工，此次裁員將影響1600名員工。

該公告發布之際，共同擁有這兩個場館的阿拉米達縣和屋崙市正計畫將其出售給名為Oakland Acquisition Company（OAC）的投資者集團。

OAC計畫將該地產一分為二，保留屋崙體育館，即前屋崙運動家隊主場，並將營利能力更強的室內體育場出售給由音樂界大亨阿佐夫（Irving Azoff）創立的娛樂場館開發商及營運商Oak View Group。

屋崙收購公司發言人鮑比特（Ray Bobbitt）周二在接受採訪時表示，Oak View Group已與工會領導人會面，並計畫重新僱傭所有被Legends解僱的工會會員。

「對在那裡工作的人來說，一切都不會改變」，鮑比特說，「他們將從Legends公司過渡到Oak View Group」。

屋崙收購公司的投資者之一克羅寧（Susan Cronin）補充，員工將需要重新申請原有職位，「但我們的意圖是重新雇用他們」。

她表示，屋崙收購公司希望在12月31日前完成交易，屆時，Legends公司營運這些場館的合同將到期。

今年6月，Legends Global公司針對該體育館提交了一份競爭性報價，提議向該物業及翻新工程投資1.02億元。

將體育館和體育場出售給一家擁有自有管理部門的競爭對手娛樂集團，這威脅到Legends公司運營這些場館的合同將終止。該合同始於2012年，有效期至2026年12月31日，或直至市政府或縣政府不再擁有該綜合體為止，以先到者為準。

Legends的管理費為其產生的收入的12%。該公司在2024財年收入為222萬元，較上一財年的272萬元有所下降。

精華 FAQ

  • Legends Global已通知裁減屋崙體育館與屋崙體育場的所有員工，影響約1600人。此舉與場館出售及現有營運合約即將到期有關。

  • 因為阿拉米達縣和屋崙市正計畫將場館出售給OAC投資者集團，之後又可能把更賺錢的室內體育場交由Oak View Group經營，導致原營運商Legends的合約面臨終止。

  • Oak View Group已與工會領導人會面，並表示將重新僱用被Legends解僱的工會會員；員工雖需重新申請職位，但新東家稱會盡力讓工作內容與待遇大致延續。

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