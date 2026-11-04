官員提議BART關15站 海灣大橋恐塞爆

目前，在早上尖峰時段，西行過海灣大橋大約需要13分鐘。如果BART關閉15個車站，這一數字可能會上升。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 分析指出，若灣區公共運輸銷售稅未通過，BART縮減服務可能讓海灣大橋與通勤時間惡化，但實際衝擊仍取決於乘客是否改採拼車、轉乘或遠距工作。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，支持灣區 公共運輸銷售稅提案的人士警告稱，如果該提案在期中選舉投票 中被否決，可能會引發交通災難，海灣大橋（Bay Bridge）尖峰時段的延誤時間可能會翻倍。

紀事報與柏克萊加大 Mobiliti Labs聯合進行的新分析發現，雖然新增擁堵程度可能沒有那麼嚴重，但這取決於BART服務削減的程度以及乘客的適應能力。目前，在早尖峰時段，西行過橋大約需要13分鐘。如果BART關閉15個車站（這是官員們今年早些時候提出的一個設想，旨在說明他們可能會如何大幅削減服務），這一數字可能會上升。

如果今天所有來自停運車站的乘客都改乘私家車，過橋的平均時間可能會延長至近24分鐘。如果其中一半人選擇拼車、從其他BART車站出發、乘坐公交車或居家辦公，過橋時間將約為14分鐘，比目前僅多出大約一分半鐘。

一位從安蒂奧克一路開車前往舊金山的駕車者，目前需忍受65分鐘的通勤時間，屆時這一行程將延長至74分鐘；若車站關閉且所有公共運輸乘客都改乘私家車，則將延長至86分鐘。

在極不可能發生的情況下，若灣區所有公共運輸停運，該模型估算，當所有通勤者都改乘私家車時，過橋時間將長達32分鐘。

當這些因交通堵塞而損失的生產力時間乘以龐大的駕車人群時，其後果自然不容小覷。交通模型幾乎無法體現那些不得不將數小時虛度在擁堵的高速公路上、四處尋找停車位，或因列車班次減少而在站台滯留更久的人們所承受的人力代價。公共運輸服務的削弱將拖累房地產價格，並抑制就業機會。

「真正的問題，」Mobiliti創始人麥克法蘭（Jane Macfarlane）說，「可能在於低收入居民，他們前往舊金山市中心上班的旅程將變得更加漫長且痛苦。」

對於BART及其他公共運輸運營商而言，壓力與日俱增。新冠疫情應急資金已基本耗盡。在遠程辦公時代，客流量僅出現有限增長。BART、Caltrain、AC Transit和Muni正深陷日益嚴峻的財務困境。倡導者表示，唯有通過11月3日公投中由公眾決定的五縣銷售稅，才能解決這一問題。 如果BART關閉15個車站，海灣大橋尖峰時段的延誤時間可能會翻倍。(本報資料照片)

如果沒有這艘「經濟救生艇」，官員們預計年度預算缺口將達四億美元，這可能迫使BART裁員數百人，將列車發車間隔延長至半小時一班，關閉車站，並取消通往屋崙機場的接駁線。

區域交通稅的支持者認為，這些削減措施將導致交通嚴重擁堵，但這一說法迄今難以得到證實，因為許多通勤者會選擇拼車或居家辦公等方式來應對。

在BART的乘客調查中，近四分之三從這15個面臨關閉風險的車站通勤的人表示，他們是去上班的。然而，那些乘坐公共運輸去休閒遊玩的人也表示，如果當地車站關閉，他們也將陷入困境。