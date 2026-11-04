百年老店 山景城地標海鮮餐廳Cook's Seafood突熄燈

加州「地標性」海鮮餐廳Cook's Seafood經營98年後突然關門。（取自Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區老牌海鮮餐廳Cook's Seafood在經營近1世紀後突然關閉，旗艦店與分店同步停業，成為近期香港與灣區餐飲老店倒閉潮的一部分。

據Yahoo新聞網報導，在經營近一個世紀後，灣區 海鮮餐廳Cook's Seafood上周突然關閉。

這家矽谷 的老字號在蒙洛公園市的原店外張貼了一塊告示，宣布了令人震驚的關店消息。該店自1928年起就開始銷售貝類海鮮。

「如您所知，今年對餐飲業來說非常艱難，」告示上寫道，「我們的團隊感謝您多年來對我們的光顧，我們會想念您的。」

Cook's以招牌菜炸魚薯條（fish and chips）、鯰魚（catfish）、沙鰨（sand dabs）、三文魚（salmon）等聞名。經過近十年的籌畫，去年才在布利桑頓（Pleasanton）開設了第二家分店。兩家分店除了餐廳外，還設有魚市。

在Almanac News2001年的一篇文章中，Cook's被譽為「地標」，該文詳細講述了其起源故事。

該店最初由前警察庫克（Bill Cook）創辦，後來他將其出售給拉赫（Robert Rahe）。拉赫去世後，該店於1963年被賣給了克魯姆林（Roy Crumrine），他自1955年起便在這家餐廳擔任洗碗工。克魯姆林去世後，其同名的兒子接手了這家店。

「半島時報論壇報」（Peninsula Times Tribune）1989年的一篇報導稱，創始人庫克在第一次世界大戰期間駐紮英國時品嘗了魚和薯條，由此受到啟發開始供應這道菜。「我們可能是加州最早供應魚和薯條的餐館之一，」他當時說道。

此次旗艦店和分店都關門，是灣區餐飲業遭受的最新打擊。近幾個月來，隨著人工智慧（AI）驅動的經濟繁榮加劇了生存壓力，該地區多家老字號企業因財務壓力相繼倒閉。

今年9月，同樣位於 蒙洛公園市的Lutticken's Deli和After 5餐廳在經營45年後關閉。這家標誌性商鋪內設有咖啡館、三明治店和墨西哥餐廳。總經理康登（Judy Congdon）表示，關門是因為生意「根本賺不到以前那樣的錢」了。

就在上周，自詡為「社區最古老酒吧」的Red's Place宣布，在舊金山華埠經營60年後，將於年底前關閉。店主陳傑瑞（Jerry Chan，音譯）表示，關閉的原因是運營成本不斷上漲，以及建築所需維修費用估計高達50萬元。