轎車87號公路半夜逆向狂飆撞車 釀1死2重傷
聖荷西87號公路深夜發生逆向車禍，37歲Honda駕駛與Rivian迎面相撞身亡，另造成2名高齡女子重傷，北向車道一度全面封閉。
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聖荷西87號公路深夜發生逆向車禍，37歲Honda駕駛與Rivian迎面相撞身亡，另造成2名高齡女子重傷，北向車道一度全面封閉。
聖荷西87號公路日前晚間發生嚴重逆向行駛車禍，一名37歲男子駕駛Honda轎車逆向行駛，與一輛Rivian電動車迎面相撞，造成Honda駕駛死亡，Rivian車上一名79歲女駕駛及74歲女乘客重傷送醫。事故導致87號公路北向車道一度全線封閉約50分鐘。
根據加州公路巡警聖荷西分局（CHP San Jose）新聞稿和KTVU報導，事故發生於1日晚間11時05分左右，地點位於87號公路、Capitol Expressway以北。一名37歲聖荷西男子駕駛Honda轎車逆向行駛，隨後與一輛Rivian發生碰撞。
Rivian由一名79歲聖荷西女子駕駛，車上另有一名74歲聖荷西女子。兩人均受到重傷，事故後被送往醫院治療。Honda駕駛則在事故中死亡。
事故發生後，救援人員及警方趕抵現場處理，87號公路北向車道一度全面封閉，造成深夜交通受阻。至淩晨1時23分，所有車道才重新開放。警方尚未公佈事故中三人的姓名，毒品或酒精是否涉及事故仍有待調查。相關事故資訊由CHP聖荷西分局提供。
這也是聖荷西近期接連發生的逆向行駛致命車禍之一。就在兩週周前，南聖荷西Capitol Expressway靠近Tuers Road一帶也發生逆向車禍。一輛Honda Accord載有兩名女子，沿東向車道逆嚮往西行駛，於清晨6時30分前與一輛Toyota Prius迎面相撞，造成Honda女駕駛死亡、車上乘客重傷，Prius駕駛也受到重傷。
此外，87號公路過去也曾發生逆向行駛事故。一輛Dodge Durango曾在南向車道逆向往北行駛，擦撞一輛Nissan Altima，造成Nissan車上一名36歲男子傷重不治。警方當時逮捕一名24歲、來自山景城的Durango男駕駛，懷疑其涉及酒後駕駛，案件仍在調查中。
1日晚間11時05分左右，37歲聖荷西男子駕駛Honda轎車逆向行駛，在87號公路、Capitol Expressway以北與一輛Rivian正面碰撞，釀成嚴重事故。 Honda駕駛在撞擊中死亡；Rivian由79歲聖荷西女子駕駛，車上另有74歲女子，兩人都受到重傷，隨後被送往醫院治療。 事故後87號公路北向車道一度全面封閉，直到凌晨1時23分才全線恢復通行。警方尚未公布3人姓名，是否涉及酒精或毒品仍在調查。
精華 FAQ
1日晚間11時05分左右，37歲聖荷西男子駕駛Honda轎車逆向行駛，在87號公路、Capitol Expressway以北與一輛Rivian正面碰撞，釀成嚴重事故。
Honda駕駛在撞擊中死亡；Rivian由79歲聖荷西女子駕駛，車上另有74歲女子，兩人都受到重傷，隨後被送往醫院治療。
事故後87號公路北向車道一度全面封閉，直到凌晨1時23分才全線恢復通行。警方尚未公布3人姓名，是否涉及酒精或毒品仍在調查。
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