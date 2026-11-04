台聯會萬聖節化妝舞會 創意變裝嗨翻僑教中心

舊金山臺灣聯誼會舉辦萬聖節化妝舞會，來賓以各式創意造型盛裝同樂。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山台灣聯誼會在南灣華僑文教中心舉辦萬聖節化妝舞會，近300人參加，37組參賽者以創意裝扮與才藝表演競逐獎項，並透過歌唱、卡拉OK同樂。

舊金山 台灣聯誼會10月31日在南灣華僑文教中心舉辦一年一度的萬聖節 化妝舞會，吸引近300名灣區 僑胞與各界嘉賓參加，37組參賽者透過創意裝扮與才藝表演角逐獎項，熱鬧歡度萬聖節。

現場裝扮各有巧思，有人化身扭蛋機、邊轉邊扭蛋，也有人扮成「美女與野獸」中的茶壺太太，太空人、制服貓咪與火雞造型同樣吸睛。還有男子穿上白色芭蕾舞裙，反串演出「天鵝湖」，為晚會增添趣味。參賽者須在短短60秒內，透過歌唱、表演或趣味動作展現角色特色，在有限時間內秀出才藝與創意。

當晚除了比賽，也安排卡拉OK，並邀請「愛久久樂團」現場伴奏，讓來賓隨著音樂勁歌熱舞。年度聚會不僅讓參與者發揮創意，也提供僑胞與各界朋友相聚交流的機會。

舊金山台灣聯誼會會長陳宗義表示，今年舞會恰逢萬聖節當天舉行，很開心能再與大家相聚。她感謝僑界社團、贊助者與購票來賓的支持，強調活動能夠順利舉辦，有賴大家共同參與。看到來賓精心打扮，她也提到，在自己心目中，每一位參賽者都是贏家。

金山灣區僑教中心主任王偉讚表示，萬聖節是美國廣受歡迎的節日之一，大人、小孩都能透過活潑的活動享受節慶樂趣。中心日前舉辦的萬聖節故事時間受到小朋友歡迎，這場舞會則讓大人同樂。他感謝臺聯會用心籌備，祝福大家玩得愉快，度過開心的萬聖節。

化妝比賽分為一至兩人的單／雙人組，以及三人以上的團體組，評分兼顧造型與舞台表現，服飾占35%、創意占25%，才藝及台風各占20%。

比賽結果，單／雙人組由Olivia Leung獲得第一名、Julia Tung第二名，李劭穎與Judy Lin並列第三名；團體組由「風中之羽」奪冠，「樂舞者」（Jolly Dancer）獲第二名，「大專校聯會」與「世華」均獲第三名。

金山灣區僑教中心主任王偉讚致詞，肩上搭配玩偶裝飾，與來賓共度萬聖節。（記者王湘涵╱攝影）

表演者以粉色古裝造型登台獻唱，展現裝扮之外的歌唱才藝。（記者王湘涵／攝影）

出席萬聖節舞會的貴賓合影，共享節慶歡樂。（記者王湘涵╱攝影）

參賽者化身紅色扭蛋機，邊轉邊扭動身體，展現趣味變裝巧思。（記者王湘涵／攝影）

舊金山台灣聯誼會會長陳宗義感謝各界支持，並表示在她心目中，每一位參賽者都是贏家。（記者王湘涵╱攝影）

參賽者利用假人與服裝製造「被人扛走」的視覺錯覺，搭配誇張表情，呈現逗趣效果。（記者王湘涵╱攝影）

表演者身穿紅色流蘇舞衣、戴上面具，以歌舞演出炒熱舞會氣氛。（記者王湘涵╱攝影）

參賽者將名畫《吶喊》穿上身，以畫框搭配表情，化身會走動的藝術作品。（記者王湘涵/攝影）

參賽者以「阿達一族」風格裝扮演出雙人舞，將角色造型融入舞台表現。（記者王湘涵／攝影）

表演者身穿繽紛舞衣，揮展亮藍色披紗，為萬聖節舞會增添色彩。（記者王湘涵╱攝影）

五位評審依服飾、才藝、台風與創意評分，選出各組優勝者。（記者王湘涵╱攝影）

參賽者戴上藍白色毛絨頭套與貓掌手套，搭配制服造型，俏皮亮相，表演「學貓叫」。（記者王湘涵╱攝影）

參賽者扮成「美女與野獸」中的茶壺太太，以圓鼓鼓的壺身與壺嘴造型吸引目光。（記者王湘涵╱攝影）

參賽者以花卉服飾與充氣騎馬裝搭檔登台，結合歌唱與動作展現創意。（記者王湘涵／攝影）

萬聖節舞會吸引近300名灣區僑胞與各界嘉賓參加，不少人精心變裝出席。（記者王湘涵╱攝影）