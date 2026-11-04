台聯會萬聖節化妝舞會 創意變裝嗨翻僑教中心
舊金山台灣聯誼會在南灣華僑文教中心舉辦萬聖節化妝舞會，近300人參加，37組參賽者以創意裝扮與才藝表演競逐獎項，並透過歌唱、卡拉OK同樂。
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舊金山台灣聯誼會在南灣華僑文教中心舉辦萬聖節化妝舞會，近300人參加，37組參賽者以創意裝扮與才藝表演競逐獎項，並透過歌唱、卡拉OK同樂。
舊金山台灣聯誼會10月31日在南灣華僑文教中心舉辦一年一度的萬聖節化妝舞會，吸引近300名灣區僑胞與各界嘉賓參加，37組參賽者透過創意裝扮與才藝表演角逐獎項，熱鬧歡度萬聖節。
現場裝扮各有巧思，有人化身扭蛋機、邊轉邊扭蛋，也有人扮成「美女與野獸」中的茶壺太太，太空人、制服貓咪與火雞造型同樣吸睛。還有男子穿上白色芭蕾舞裙，反串演出「天鵝湖」，為晚會增添趣味。參賽者須在短短60秒內，透過歌唱、表演或趣味動作展現角色特色，在有限時間內秀出才藝與創意。
當晚除了比賽，也安排卡拉OK，並邀請「愛久久樂團」現場伴奏，讓來賓隨著音樂勁歌熱舞。年度聚會不僅讓參與者發揮創意，也提供僑胞與各界朋友相聚交流的機會。
舊金山台灣聯誼會會長陳宗義表示，今年舞會恰逢萬聖節當天舉行，很開心能再與大家相聚。她感謝僑界社團、贊助者與購票來賓的支持，強調活動能夠順利舉辦，有賴大家共同參與。看到來賓精心打扮，她也提到，在自己心目中，每一位參賽者都是贏家。
金山灣區僑教中心主任王偉讚表示，萬聖節是美國廣受歡迎的節日之一，大人、小孩都能透過活潑的活動享受節慶樂趣。中心日前舉辦的萬聖節故事時間受到小朋友歡迎，這場舞會則讓大人同樂。他感謝臺聯會用心籌備，祝福大家玩得愉快，度過開心的萬聖節。
化妝比賽分為一至兩人的單／雙人組，以及三人以上的團體組，評分兼顧造型與舞台表現，服飾占35%、創意占25%，才藝及台風各占20%。
比賽結果，單／雙人組由Olivia Leung獲得第一名、Julia Tung第二名，李劭穎與Judy Lin並列第三名；團體組由「風中之羽」奪冠，「樂舞者」（Jolly Dancer）獲第二名，「大專校聯會」與「世華」均獲第三名。
活動在10月31日於南灣華僑文教中心舉行，吸引近300名灣區僑胞與各界嘉賓到場，大家一起欣賞變裝表演、參與比賽，也在節慶氛圍中交流聯誼。 比賽分為單／雙人組與三人以上團體組，參賽者需在60秒內以歌唱、表演或趣味動作展現角色特色；評分則依服飾35%、創意25%、才藝20%、台風20%計算。 單／雙人組由Olivia Leung奪冠，Julia Tung拿下第二名，李劭穎與Judy Lin並列第三；團體組則由「風中之羽」第一名，「樂舞者」第二名，「大專校聯會」與「世華」並列第三。
精華 FAQ
活動在10月31日於南灣華僑文教中心舉行，吸引近300名灣區僑胞與各界嘉賓到場，大家一起欣賞變裝表演、參與比賽，也在節慶氛圍中交流聯誼。
比賽分為單／雙人組與三人以上團體組，參賽者需在60秒內以歌唱、表演或趣味動作展現角色特色；評分則依服飾35%、創意25%、才藝20%、台風20%計算。
單／雙人組由Olivia Leung奪冠，Julia Tung拿下第二名，李劭穎與Judy Lin並列第三；團體組則由「風中之羽」第一名，「樂舞者」第二名，「大專校聯會」與「世華」並列第三。
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