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灣區「拜習會」莊園變身恐怖鬼屋 詭異嬰兒房嚇壞遊客

記者王子涵／舊金山報導
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「女巫村」。（記者王子涵／攝影）
「女巫村」。（記者王子涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

曾舉辦2023年拜習會的費羅麗花園，在萬聖節期間變身沉浸式鬼屋，嬰兒房與各式恐怖布置嚇壞遊客，活動門票也創下熱銷紀錄。

曾承辦2023年「拜習會」的舊金山灣區豪華莊園，萬聖節期間搖身一變成為「鬼屋」。位於聖馬刁縣塢德賽（Woodside）的費羅麗花園（Filoli），歷時逾一個月的萬聖節夜間活動「Nightfall」，於11月1日正式落幕。這座建於1917年的百年莊園，化身充滿女巫、幽靈與奇異生物的神祕世界，豪宅內各個角落暗藏令人毛骨悚然的布置細節，讓遊客驚嚇連連、直呼過癮。

巨型發光的香蕉蟲。（記者王子涵／攝影）
巨型發光的香蕉蟲。（記者王子涵／攝影）

費羅麗花園最初是舊金山富商伯恩二世（William Bowers Bourn II）及其妻子的私人莊園。占地654畝，擁有一棟面積5萬4000多平方呎、共56個房間的喬治亞復興式豪宅，以及16畝精心設計的花園。1975年，莊園捐贈予美國國家歷史保護信託基金會，逐步向公眾開放。2023年11月15日，時任美國總統拜登與中國國家主席習近平在此舉行峰會，讓這座百年莊園受到全球矚目。

今年活動以「女巫詛咒」為故事主軸，原本富麗堂皇的豪宅彷彿遭到詛咒，處處暗藏恐怖驚喜。其中嬰兒房被網友評為最恐怖的一角。昏暗的紅色燈光下，四肢遭拆卸的玩具娃娃，以扭曲詭異的姿勢「占領」嬰兒床。

遊客陳女士說：「簡直觸發了人類恐怖谷效應，其他的布置你大多只會感嘆主辦方的用心和巧思，而走進這個不起眼的房間，我只想趕緊出去。」

其他房間同樣充滿驚悚巧思。原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、心臟為造型的詭異餐點。屋內一名女巫獨自彈奏鋼琴，詭異旋律結束後，還會突然向遊客搭話：「謝謝你來陪我，我在這裡一個人彈了數百年，好孤獨。」

原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、...
原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、心臟為造型的詭異餐點。（記者王子涵／攝影）

原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、...
原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、心臟為造型的詭異餐點。（記者王子涵／攝影）

走出豪宅，恐怖氣氛繼續蔓延至紅木森林。沿途超過1000顆南瓜燈散發橘黃色光芒，200多個稻草人佇立在幽暗樹林間，巨型發光的香蕉蟲及奇幻生物穿插其中，讓遊客彷彿置身童話與恐怖電影交織的場景。

今年活動還新增「女巫村」（Witches' Village）及「鬧鬼鐵路」（Haunted Railway），後者以八列微型火車沿著長達1000呎的軌道穿梭於森林布景之間，進一步增添沉浸式體驗。

活動人氣創下紀錄。園方表示，截至9月29日，今年秋季系列活動已售出超過5萬3000張門票，Nightfall開幕周末更是全部售罄。

原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、...
原本華麗的餐桌上，精緻蛋糕竟爬滿蟑螂、老鼠與蜈蚣造型的裝飾，中央還擺放著以眼球、心臟為造型的詭異餐點。（記者王子涵／攝影）

一般成人門票依場次約45至65元，但陳女士認為體驗「值回票價」。她說：「太反差了！費羅麗是拍漂亮照片的地方，原本印象中是玫瑰盛開、陽光普照的豪華莊園，如今變成恐怖世界，真的會給到你一種沉浸式的體驗。」

華人家長Andy笑說，這場萬聖節活動的恐怖程度，恐怕並不適合年紀太小的孩子，「這是家長們要等寶寶長大一點，才能進來的地方。」

精華 FAQ

  • 位於聖馬刁縣的費羅麗花園在萬聖節期間舉辦「Nightfall」活動，整座百年豪宅與庭園化身為以女巫、幽靈和奇異生物為主題的恐怖鬼屋，讓遊客體驗沉浸式驚嚇。

  • 最恐怖的是嬰兒房，昏暗紅光下，四肢拆卸的玩具娃娃以扭曲姿勢塞滿嬰兒床，營造出強烈恐怖谷效應，讓不少遊客一走進去就想立刻離開。

  • 活動不但新增女巫村與鬧鬼鐵路，還在森林布景中安排大量南瓜燈、稻草人與微型火車，並在9月29日前賣出超過5萬3000張票，開幕周末更是全數售罄。

灣區 拜習會 萬聖節

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