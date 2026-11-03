「薩特醫療」取消艾姆瑞維爾醫院興建案 擬另尋地址

薩特集團曾承諾在東灣建造一座耗資10億美元的新醫院，如今卻宣布放棄該項目。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 薩特醫療取消艾姆瑞維爾新醫院計畫，改先設門診中心並在東灣另尋院址，同時強調仍將推動Alta Bates替代方案與相關立法。

舊金山 紀事報報導，薩特醫療（Sutter Health）上周五表示，該公司將放棄在艾姆瑞維爾（Emeryville）建設一座耗資10億美元的新醫院的計畫，該醫院原定於2033年營運。

這家去年宣布的擁有200張病床的醫療中心兼旗艦院區，原本旨在取代薩特醫療位於柏克萊（Berkeley）的300張病床的Alta Bates醫院。該公司此前曾表示，為避免進行州政府要求的抗震安全升級，必須在2030年前關閉該醫院。

這家在加州 運營著26家醫院的醫療巨頭表示，計畫改在艾姆瑞維爾Horton路與53街交匯處占地12英畝的地塊上，利用其擁有的兩棟建築開設門診中心，並在東灣其他地區物色未來醫院的選址。

2025年11月，薩特集團宣布計畫在聖塔克拉拉建設一個耗資28億美元的醫療園區，其中包括一家擁有272張病床、12間手術室、產房及急診科的醫院。目前，薩特集團在聖塔克拉拉縣尚無任何急症護理醫院。

薩特公司將艾姆瑞維爾項目流產歸咎於環境評估的不確定性。然而，在參議院 最終投票前幾天，州立法機構將艾姆瑞維爾從法案中剔除後，通過了一項針對該公司聖塔克拉拉（Santa Clara）醫院的法案，旨在簡化該院的環境評估流程。薩特公司發言人未說明原因。

薩特集團周五表示，Alta Bates醫院的患者護理服務短期內不會發生變化，且該集團正在推動相關立法，以確保在替代醫院規畫、審批和建設期間，該院區能夠繼續運營。該集團仍致力於在東灣建設一家新醫院，並正在評估能夠支持急診護理、高級臨床服務以及滿足該地區未來需求的潛在選址。

薩特公司表示，艾姆瑞維爾醫院項目面臨的最大障礙是「缺乏清晰且可預見的監管路徑」。該公司曾希望找到一種方法，以降低因「加州環境質量法」（CEQA）而引發的訴訟風險。眾所周知，該法案常導致重大開發項目受阻。

目前尚不清楚艾姆瑞維爾為何被從2026年的法案中移除。但與此同時，聖塔克拉拉醫院的建設計畫似乎正在推進，預計將於2027年底破土動工。