我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

「薩特醫療」取消艾姆瑞維爾醫院興建案 擬另尋地址

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
薩特集團曾承諾在東灣建造一座耗資10億美元的新醫院，如今卻宣布放棄該項目。（本報...
薩特集團曾承諾在東灣建造一座耗資10億美元的新醫院，如今卻宣布放棄該項目。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

薩特醫療取消艾姆瑞維爾新醫院計畫，改先設門診中心並在東灣另尋院址，同時強調仍將推動Alta Bates替代方案與相關立法。

舊金山紀事報報導，薩特醫療（Sutter Health）上周五表示，該公司將放棄在艾姆瑞維爾（Emeryville）建設一座耗資10億美元的新醫院的計畫，該醫院原定於2033年營運。

這家去年宣布的擁有200張病床的醫療中心兼旗艦院區，原本旨在取代薩特醫療位於柏克萊（Berkeley）的300張病床的Alta Bates醫院。該公司此前曾表示，為避免進行州政府要求的抗震安全升級，必須在2030年前關閉該醫院。

這家在加州運營著26家醫院的醫療巨頭表示，計畫改在艾姆瑞維爾Horton路與53街交匯處占地12英畝的地塊上，利用其擁有的兩棟建築開設門診中心，並在東灣其他地區物色未來醫院的選址。

2025年11月，薩特集團宣布計畫在聖塔克拉拉建設一個耗資28億美元的醫療園區，其中包括一家擁有272張病床、12間手術室、產房及急診科的醫院。目前，薩特集團在聖塔克拉拉縣尚無任何急症護理醫院。

薩特公司將艾姆瑞維爾項目流產歸咎於環境評估的不確定性。然而，在參議院最終投票前幾天，州立法機構將艾姆瑞維爾從法案中剔除後，通過了一項針對該公司聖塔克拉拉（Santa Clara）醫院的法案，旨在簡化該院的環境評估流程。薩特公司發言人未說明原因。

薩特集團周五表示，Alta Bates醫院的患者護理服務短期內不會發生變化，且該集團正在推動相關立法，以確保在替代醫院規畫、審批和建設期間，該院區能夠繼續運營。該集團仍致力於在東灣建設一家新醫院，並正在評估能夠支持急診護理、高級臨床服務以及滿足該地區未來需求的潛在選址。

薩特公司表示，艾姆瑞維爾醫院項目面臨的最大障礙是「缺乏清晰且可預見的監管路徑」。該公司曾希望找到一種方法，以降低因「加州環境質量法」（CEQA）而引發的訴訟風險。眾所周知，該法案常導致重大開發項目受阻。

目前尚不清楚艾姆瑞維爾為何被從2026年的法案中移除。但與此同時，聖塔克拉拉醫院的建設計畫似乎正在推進，預計將於2027年底破土動工。

精華 FAQ

  • 薩特醫療表示，艾姆瑞維爾案面臨「缺乏清晰且可預見的監管路徑」，尤其擔心加州環境質量法（CEQA）帶來的訴訟風險與環評不確定性，因此決定先撤案。

  • 這座原訂於2033年營運、規模200張病床的新院，原本是要取代薩特醫療在柏克萊的300張病床Alta Bates醫院，後者則因抗震升級要求，預計需在2030年前關閉。

  • 東灣方面，薩特醫療將先在艾姆瑞維爾12英畝地塊上的既有建物設門診中心，並另覓新醫院地址；聖塔克拉拉方面，28億美元醫療園區則仍在推進，預計2027年底動工。

加州 舊金山 參議院

上一則

路人駕車經過利佛摩山谷發現 聖荷西跨縣棄屍案 2涉案女子被逮

下一則

灣區「拜習會」莊園變身恐怖鬼屋 詭異嬰兒房嚇壞遊客

延伸閱讀

白卡新規衝擊 芝庫克郡醫療體系收入減1.38億 免費醫療支出增1億

白卡新規衝擊 芝庫克郡醫療體系收入減1.38億 免費醫療支出增1億

“從疫苗接種到探索治癒方案講座”在FDA乙肝新藥批准前夕舉辦

“從疫苗接種到探索治癒方案講座”在FDA乙肝新藥批准前夕舉辦
華裔精神科醫師留任日落公園 助移民跨越語言障礙

華裔精神科醫師留任日落公園 助移民跨越語言障礙
江蘇女高管隆胸命喪手術台 7個月花108萬 曾怨「全是坑」

江蘇女高管隆胸命喪手術台 7個月花108萬 曾怨「全是坑」
部長淪輔選大將？ 衛福部砸近億蘭嶼免費健檢 還擬設部醫

部長淪輔選大將？ 衛福部砸近億蘭嶼免費健檢 還擬設部醫

熱門新聞

紐約青年5月31日離開布朗士區，徒步從紐約一路走到舊金山，於周一晚上抵達。（本報檔案照）

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

2026-10-29 21:13
人工智慧公司Anthropic創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。（美聯社）

Anthropic暴紅、估值或逾2兆 創辦人曾唸這所知名高中

2026-10-27 13:01
隨著萬聖節熱潮一年比一年盛大，這條平日幽靜的頂級住宅區街道，在10月下旬便會陸續變身。（記者江碩涵／攝影）

矽谷萬聖節「名人巷」又要爆滿 科技大佬家有驚喜

2026-10-28 19:40
依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療，也曾擔任英語第二語言及電腦科學的志工教師。（取自舒爾特LinkedIn）

37歲生技科學家剛訂婚便殞命 全新毒品竟標榜「植物萃取」

2026-10-28 16:36
2027年起，聯邦政府推出「儲蓄者配對（Saver's Match）」計畫，最高可獲50%儲蓄配對。（示意圖取自Pexels）

專為中低收入設計 每年千元退休儲蓄補助計畫明年上路

2026-10-28 02:20
人口普查局使用一種名為「基尼係數」統計指標，來衡量不同地區的收入不平均狀況。在2025年，在加州有資料可查的各縣中，馬連縣的基尼係數最高。(圖取自Marin County Government臉書)

加州哪貧富差距最大？「這縣」居首 幾乎都在灣區

2026-10-31 02:20

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單