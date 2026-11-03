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路人駕車經過利佛摩山谷發現 聖荷西跨縣棄屍案 2涉案女子被逮

記者龔玥／綜合報導
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聖荷西警方提供的嫌疑人照片。（聖荷西警察局提供）
聖荷西警方提供的嫌疑人照片。（聖荷西警察局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

一名受害者在利佛摩山谷被發現陳屍後，警方追查確認命案發生於聖荷西住處，並於10月27日逮捕2名女子，兩人均以謀殺罪收押。

聖荷西發生一起跨縣命案，一名受害者8月下旬被發現陳屍於利佛摩附近山谷。警方調查發現，命案實際發生地點是聖荷西北七街一處住宅，受害者身中多刀，遺體疑遭車輛運往利佛摩棄置。警方經過跨縣調查後，於10月27日逮捕兩名涉案女子，兩人均被依謀殺罪名收押。

阿拉米達縣警長辦公室表示，8月25日下午3時左右，接獲民眾通報，指在利佛摩非建制區Tesla Road與Eagle Run Road附近，山谷中疑似有一具遭掩藏的遺體。報案人當時駕車經過，發現山谷內有疑似被藏匿的人體，於是停車報警。警員到場後確認一人已經死亡。

法醫檢查發現，死者身上有多處刀傷，警方因此將案件列為他殺。調查人員追查發現，死者最後一次被人目擊是在8月22日，地點為聖荷西北七街700號街區一處住宅，但該住宅並非死者本人住所。

警方進一步調查車輛行蹤，發現一輛可疑車輛曾從該住宅駛往利佛摩遺體發現地點。警方據此確認，命案發生在聖荷西北七街的住宅內，並鎖定亞索拉切（Alexia Nieves Solache）及蘭格爾（Veronica Rangel）為主要嫌疑人。

聖荷西警察局命案調查組於10月13日接手案件，10月27日，警方與多個執法機構合作，在洛杉磯找到並逮捕索拉切，隨後將她押解回聖荷西，送入聖塔克拉拉縣主監獄，依謀殺罪名收押。同一天，警方在聖荷西警局秘密應變小組協助下，也在聖荷西逮捕蘭格爾，並以相同罪名將她收押。

警方表示，案件動機及相關情節仍在調查中。這是聖荷西2026年第24起凶殺案。警方呼籲知情民眾聯絡命案調查組，提供線索。若提供的線索協助警方逮捕嫌犯，還可能獲得現金獎勵。

精華 FAQ

  • 8月25日下午3時左右，民眾在利佛摩非建制區Tesla Road與Eagle Run Road附近，發現山谷中疑似有被掩藏的遺體，報警後由警方到場確認死者已身亡。

  • 法醫發現死者身上有多處刀傷，調查又追出死者最後目擊地為聖荷西北七街700號街區住宅；進一步比對車輛行蹤後，確認該住宅才是實際案發現場。

  • 警方鎖定Alexia Nieves Solache與Veronica Rangel為主要嫌疑人，並於10月27日先後在洛杉磯與聖荷西逮捕2人，兩人都已以謀殺罪名收押候審。

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