蒙特瑞縣州立海灘槍擊案 2死2傷
蒙特瑞縣Moss Landing州立海灘凌晨發生槍擊案，造成2人死亡、2人受傷，警方正追查死者身分與事件經過，並已封閉現場。
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蒙特瑞縣Moss Landing州立海灘凌晨發生槍擊案，造成2人死亡、2人受傷，警方正追查死者身分與事件經過，並已封閉現場。
據ABC7報導，據當局稱，蒙特瑞縣一處州立海灘發生槍擊案，造成兩人死亡，另有兩人受傷。
當局表示，周一（11月1日）凌晨2點前不久，接到槍擊報告後，救援人員趕往Moss Landing 的Moss Landing 州立海灘。
據蒙特瑞縣警長辦公室指揮官羅薩斯（Andrew Rosas）稱，現場發現兩人死亡，均疑似遭受槍擊。
羅薩斯表示，第三名傷者傷勢不危及生命，已從現場被送往醫院；第四名傷者因槍傷被送至當地醫院，目前傷情不明。
羅薩斯表示，偵探們正在Jetty 路的案發現場繼續進行勘查，以查明事件經過。他表示，兩名遇難者的身分尚未確定。
「我們尚不清楚這些人是否相互認識，我們沒有任何細節，」羅薩斯在周一的新聞發布會上說，「現場調查仍在進行中，他們正在努力查明事件的具體經過。」他表示查明事件真相將是一項「漫長的調查」。
加州州立公園首席護林員迪佩爾（Mike Dippel）在簡報會上表示，海灘在日落時關閉，因此「這些人是在閉園後仍滯留在此的」。
警長辦公室稱，受槍擊事件影響，Jetty路和Moss Landing 州立海灘已關閉，直至另行通知。
蒙特瑞縣警局在新聞稿中指出：「目前，Moss Landing 社區沒有面臨任何現實威脅。」
據警方說法，這起發生在Moss Landing州立海灘的槍擊案共造成2人死亡、2人受傷，其中1名傷者傷勢不危及生命，另1名傷者送醫後傷情仍未明。 當局表示，周一11月1日凌晨2點前不久接獲槍擊報告後，救援人員立即趕往Moss Landing的Moss Landing州立海灘，並在現場發現2名死者。 警方已封閉Jetty路與Moss Landing州立海灘，直到另行通知為止；同時表示社區目前沒有現實威脅，但偵探仍在持續勘查，以釐清事件經過。
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據警方說法，這起發生在Moss Landing州立海灘的槍擊案共造成2人死亡、2人受傷，其中1名傷者傷勢不危及生命，另1名傷者送醫後傷情仍未明。
當局表示，周一11月1日凌晨2點前不久接獲槍擊報告後，救援人員立即趕往Moss Landing的Moss Landing州立海灘，並在現場發現2名死者。
警方已封閉Jetty路與Moss Landing州立海灘，直到另行通知為止；同時表示社區目前沒有現實威脅，但偵探仍在持續勘查，以釐清事件經過。
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