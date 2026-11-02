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行竊華埠路人 3委利賀男子被定罪

編譯組／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

3名來自委利賀的男子因在舊金山華埠合夥尾隨並竊取路人財物，被陪審團裁定多項重罪與輕罪盜竊罪成立。

來自委利賀(Vallejo)的三名男子，被舊金山檢察官指控合夥在華埠專向路人行竊，最近被判定罪犯有重罪及輕罪盜竊罪。

舊金山紀事報報導，舊金山地檢處發布聲明，三名來自委利賀男子包括35 歲 Stefan Ruset、30 歲 Marian Constantine 及26 歲 Florin Matei， 自 4 月以來，同夥在華埠地區、竊取毫無防備的路人錢包與手提包，行竊數千元。

舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)表示，感謝陪審團在此案盡責其職。她指出，那些來舊金山針對居民和遊客作案、卻能逍遙法外的日子早已結束。地方檢察官辦公室將繼續致力追究那些在舊金山市犯罪者的法律責任。

根據舊金山地方檢察官辦公室，4月21日，一名 84 歲老婦人報案，在有人提醒她有三名可疑男子尾隨之後，她發現錢包裡的錢不見了。5月10日，另一名女子報案，在被三名男子尾隨後，她手提包裡的 4000 元不見。

檢察官指出，5 月 16 日，調查人員追蹤一輛與這幾名男子有關的車輛至華埠，並監視這群人靠近當地行人的過程。便衣警員目睹他們從受害者身上行竊並將其逮捕。警員隨後將部分被盜財物歸還給受害者。

檢察官表示，隔日，警員在委利賀執行搜查令，並追回更多被盜財物以及超過 1萬4000 元現金。警員還發現與先前另一起竊盜案有關的被盜物品。

陪審團裁定這三名男子犯有一項針對個人的重大盜竊重罪、一項共謀實施重大盜竊重罪，以及三項針對個人的重大盜竊輕罪。

檢察官 Joseph La Herran 聲明表示，此案被告前往同一地點，進行同一計畫，針對相同類型受害者，並一再竊取同類財物。當局獲益於徹底調查與先進監控技術，陪審團清楚觀看被告犯罪過程，為最終判定被告罪名成立鋪路。他對此深表感激。

精華 FAQ

  • 被告共有3人，皆來自委利賀，分別是35歲的Stefan Ruset、30歲的Marian Constantine，以及26歲的Florin Matei。檢方指控他們在華埠合夥犯案，專門鎖定毫無防備的路人。

  • 檢方表示，3人自4月起在華埠尾隨路人，趁受害者不注意時下手，偷走錢包與手提包等財物，累計得手數千元。警方後來也透過監視行動目睹他們犯案並當場逮捕。

  • 陪審團裁定3人犯有1項針對個人的重大盜竊重罪、1項共謀實施重大盜竊重罪，以及3項針對個人的重大盜竊輕罪。警方另在搜查中追回贓物與1萬4000元現金。

舊金山 華埠

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