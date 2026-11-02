我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從起司蛋糕工廠到候選人的屁股 期中選舉話題一籮筐

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

喜家德水餃進駐山景城 吸引華人關注

記者龔玥╱山景城報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喜家德水餃進駐北加州。（記者龔玥╱攝影）
喜家德水餃進駐北加州。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

喜家德在山景城開出北加州首店，以DUMPLING XI名義進軍灣區，吸引華人關注，尤其讓思鄉的東北民眾期待品嚐熟悉水餃風味。

中國知名水餃連鎖品牌喜家德正式進軍加州，首家北加州門市在山景城開業，選址市中心Villa街。消息傳出後，吸引不少熟悉這個品牌的華人關注，尤其是來自東北的民眾，期待能在灣區吃到熟悉的家鄉味。

新店位於735 Villa St.，使用海外品牌名稱DUMPLING XI。根據聖塔克拉拉縣餐飲設施資料，該地址已登記為DUMPLING XI，並有食品安全檢查紀錄。

來自東北的馬先生表示，自己對喜家德並不陌生，得知品牌在山景城開業後相當期待。他說，人在海外生活，偶爾會特別想念家鄉的味道，尤其是東北水餃，希望這次能吃到熟悉的口味，也期待餐廳能保留原本的風味。

喜家德創立於2002年，起源於中國黑龍江省鶴崗市，以水餃為主要產品，之後逐步拓展至中國各地。品牌以現包水餃為特色，部分門市採用明檔廚房，讓顧客可以看到製作過程。較具代表性的品項包括虾三鮮、喜三鮮及西芹鮮肉等口味。喜家德近年也開始拓展海外市場，此前已在紐約開設門市。此次進駐山景城，是品牌進一步拓展美國西岸市場的一步。

山景城門市位於市中心商圈，鄰近Castro街一帶，周邊有不少餐廳及商店。隨著喜家德開業，南灣華人又多了一個品嚐中式水餃的選擇。

精華 FAQ

  • 喜家德北加州首店位於山景城市中心的735 Villa St.，對外使用海外品牌名稱DUMPLING XI。該地址已在聖塔克拉拉縣餐飲設施資料中登記，並留下食品安全檢查紀錄。

  • 因為喜家德是中國知名水餃連鎖品牌，許多熟悉它的華人，尤其是來自東北的民眾，期待在灣區吃到接近家鄉味的水餃，也希望餐廳能保留原本的口味特色。

  • 喜家德創立於2002年，起源於黑龍江鶴崗市，以現包水餃聞名，部分門市採明檔廚房。品牌先前已進入紐約，山景城開店代表它進一步拓展美國西岸市場。

水餃 華人 灣區

上一則

灣區本周迎降雨 局部地區可能出現雷暴

下一則

疑早知車牌辨識系統洩個資 聖荷西警長被批「說謊」

延伸閱讀

西安茶飲品牌「茶話弄」將進駐聖塔克拉拉 華人消費者期待

西安茶飲品牌「茶話弄」將進駐聖塔克拉拉 華人消費者期待
紐約暴紅巨型曲奇 Levain Bakery明年進駐南灣

紐約暴紅巨型曲奇 Levain Bakery明年進駐南灣
南灣新日式麵店開幕 名古屋人氣歌志軒油拌麵登場

南灣新日式麵店開幕 名古屋人氣歌志軒油拌麵登場
日本丸亀製麵進駐Daly City 12月4日慶開幕 送10禮卡

日本丸亀製麵進駐Daly City 12月4日慶開幕 送10禮卡
透明廚房安心看得見 「迦南美食」Rolling Hills Estates新店開張

透明廚房安心看得見 「迦南美食」Rolling Hills Estates新店開張

熱門新聞

紐約青年5月31日離開布朗士區，徒步從紐約一路走到舊金山，於周一晚上抵達。（本報檔案照）

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

2026-10-29 21:13
人工智慧公司Anthropic創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。（美聯社）

Anthropic暴紅、估值或逾2兆 創辦人曾唸這所知名高中

2026-10-27 13:01
隨著萬聖節熱潮一年比一年盛大，這條平日幽靜的頂級住宅區街道，在10月下旬便會陸續變身。（記者江碩涵／攝影）

矽谷萬聖節「名人巷」又要爆滿 科技大佬家有驚喜

2026-10-28 19:40
依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療，也曾擔任英語第二語言及電腦科學的志工教師。（取自舒爾特LinkedIn）

37歲生技科學家剛訂婚便殞命 全新毒品竟標榜「植物萃取」

2026-10-28 16:36
2027年起，聯邦政府推出「儲蓄者配對（Saver's Match）」計畫，最高可獲50%儲蓄配對。（示意圖取自Pexels）

專為中低收入設計 每年千元退休儲蓄補助計畫明年上路

2026-10-28 02:20
人口普查局使用一種名為「基尼係數」統計指標，來衡量不同地區的收入不平均狀況。在2025年，在加州有資料可查的各縣中，馬連縣的基尼係數最高。(圖取自Marin County Government臉書)

加州哪貧富差距最大？「這縣」居首 幾乎都在灣區

2026-10-31 02:20

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬