喜家德水餃進駐山景城 吸引華人關注
喜家德在山景城開出北加州首店，以DUMPLING XI名義進軍灣區，吸引華人關注，尤其讓思鄉的東北民眾期待品嚐熟悉水餃風味。
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喜家德在山景城開出北加州首店，以DUMPLING XI名義進軍灣區，吸引華人關注，尤其讓思鄉的東北民眾期待品嚐熟悉水餃風味。
中國知名水餃連鎖品牌喜家德正式進軍加州，首家北加州門市在山景城開業，選址市中心Villa街。消息傳出後，吸引不少熟悉這個品牌的華人關注，尤其是來自東北的民眾，期待能在灣區吃到熟悉的家鄉味。
新店位於735 Villa St.，使用海外品牌名稱DUMPLING XI。根據聖塔克拉拉縣餐飲設施資料，該地址已登記為DUMPLING XI，並有食品安全檢查紀錄。
來自東北的馬先生表示，自己對喜家德並不陌生，得知品牌在山景城開業後相當期待。他說，人在海外生活，偶爾會特別想念家鄉的味道，尤其是東北水餃，希望這次能吃到熟悉的口味，也期待餐廳能保留原本的風味。
喜家德創立於2002年，起源於中國黑龍江省鶴崗市，以水餃為主要產品，之後逐步拓展至中國各地。品牌以現包水餃為特色，部分門市採用明檔廚房，讓顧客可以看到製作過程。較具代表性的品項包括虾三鮮、喜三鮮及西芹鮮肉等口味。喜家德近年也開始拓展海外市場，此前已在紐約開設門市。此次進駐山景城，是品牌進一步拓展美國西岸市場的一步。
山景城門市位於市中心商圈，鄰近Castro街一帶，周邊有不少餐廳及商店。隨著喜家德開業，南灣華人又多了一個品嚐中式水餃的選擇。
喜家德北加州首店位於山景城市中心的735 Villa St.，對外使用海外品牌名稱DUMPLING XI。該地址已在聖塔克拉拉縣餐飲設施資料中登記，並留下食品安全檢查紀錄。 因為喜家德是中國知名水餃連鎖品牌，許多熟悉它的華人，尤其是來自東北的民眾，期待在灣區吃到接近家鄉味的水餃，也希望餐廳能保留原本的口味特色。 喜家德創立於2002年，起源於黑龍江鶴崗市，以現包水餃聞名，部分門市採明檔廚房。品牌先前已進入紐約，山景城開店代表它進一步拓展美國西岸市場。
精華 FAQ
喜家德北加州首店位於山景城市中心的735 Villa St.，對外使用海外品牌名稱DUMPLING XI。該地址已在聖塔克拉拉縣餐飲設施資料中登記，並留下食品安全檢查紀錄。
因為喜家德是中國知名水餃連鎖品牌，許多熟悉它的華人，尤其是來自東北的民眾，期待在灣區吃到接近家鄉味的水餃，也希望餐廳能保留原本的口味特色。
喜家德創立於2002年，起源於黑龍江鶴崗市，以現包水餃聞名，部分門市採明檔廚房。品牌先前已進入紐約，山景城開店代表它進一步拓展美國西岸市場。
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