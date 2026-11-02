喜家德水餃進駐山景城 吸引華人關注

喜家德水餃進駐北加州。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 喜家德在山景城開出北加州首店，以DUMPLING XI名義進軍灣區，吸引華人關注，尤其讓思鄉的東北民眾期待品嚐熟悉水餃風味。

中國知名水餃 連鎖品牌喜家德正式進軍加州，首家北加州門市在山景城開業，選址市中心Villa街。消息傳出後，吸引不少熟悉這個品牌的華人 關注，尤其是來自東北的民眾，期待能在灣區 吃到熟悉的家鄉味。

新店位於735 Villa St.，使用海外品牌名稱DUMPLING XI。根據聖塔克拉拉縣餐飲設施資料，該地址已登記為DUMPLING XI，並有食品安全檢查紀錄。

來自東北的馬先生表示，自己對喜家德並不陌生，得知品牌在山景城開業後相當期待。他說，人在海外生活，偶爾會特別想念家鄉的味道，尤其是東北水餃，希望這次能吃到熟悉的口味，也期待餐廳能保留原本的風味。

喜家德創立於2002年，起源於中國黑龍江省鶴崗市，以水餃為主要產品，之後逐步拓展至中國各地。品牌以現包水餃為特色，部分門市採用明檔廚房，讓顧客可以看到製作過程。較具代表性的品項包括虾三鮮、喜三鮮及西芹鮮肉等口味。喜家德近年也開始拓展海外市場，此前已在紐約開設門市。此次進駐山景城，是品牌進一步拓展美國西岸市場的一步。

山景城門市位於市中心商圈，鄰近Castro街一帶，周邊有不少餐廳及商店。隨著喜家德開業，南灣華人又多了一個品嚐中式水餃的選擇。