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男子剛出獄遭ICE電擊 聖縣禁令形同虛設

記者龔玥/綜合報導
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聖塔克拉拉縣政府設立「ICE禁入區」，但可合法進入設施內對外開放的公共區域，（記...
聖塔克拉拉縣政府設立「ICE禁入區」，但可合法進入設施內對外開放的公共區域，（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖塔克拉拉縣雖設ICE禁入區，仍傳出探員在監獄周邊追捕剛獲釋者並使用電擊槍，引發移民權益團體批評縣府執行不足。

聖塔克拉拉縣政府去年宣布設立「ICE禁入區」，禁止聯邦移民及海關執法局（ICE）在縣府非公開區域進行監視及逮捕行動。但近期聯邦探員在縣內監獄周邊活動明顯增加。日前更有兩名男子剛從密爾比達的監獄獲釋，便遭ICE探員追捕，其中一人被使用電擊槍制服，引發移民權益團體對縣府政策執行不力的批評。

根據巴洛阿圖在線(Palo Alto Online)的報導，事件發生於上周三晚間約10時。聖塔克拉拉縣志工確認，兩名男子從Elmwood監獄獲釋後，乘車離開時遭ICE探員追蹤。據現場觀察者表示，兩人隨後下車逃跑，探員在步行追捕過程中對其中一人使用電擊槍。

現場影片顯示，男子倒在地上，一名探員扶著他的上半身。據觀察者表示，男子隨後被送往東聖荷西的區域醫療中心，當天上午稍晚出院，離開時未再發生其他事件。移民執法觀察者指出，這是他們在當地首次得知ICE探員使用電擊槍的事件。

聖塔克拉拉縣監事會去年10月一致通過設立ICE禁入區，要求在縣府非公開區域設置實體障礙、上鎖大門，防止聯邦移民探員未經授權利用縣府設施進行監視或逮捕。

然而，移民權益團體表示，過去一周，約有10至12名聯邦探員每天出現在密爾比達及聖荷西監獄周邊，有人待在監獄大廳、停車場等候，也有人開車在縣府辦公區域附近巡視。

縣警長辦公室發言人賈羅斯（Brooks Jarosz）表示，ICE探員與一般民眾一樣，可以合法進入設施內對外開放的公共區域，縣警長辦公室不能干涉其他執法機關的行動。根據縣警長辦公室資料，自2025年6月以來，已有約70人在縣監獄附近遭聯邦探員拘留。

聖塔克拉拉縣警長辦公室表示，目前沒有計畫封鎖監獄，但正在檢討安全措施。縣議員阿雷納斯(Sylvia Areans )表示，將與地方執法機關及縣府法律顧問討論，研究是否有其他政策可以保護居民。縣行政長威廉斯（James Williams）則表示，縣府仍維持長期不配合聯邦民事移民執法的政策，不會協助ICE執行移民執法行動。

另一方面，聖塔克拉拉縣快速應變網絡法律觀察員阿門達里茲（Rebeca Armendariz）表示，近幾周求助熱線來電明顯增加。她指出，雖然當地尚未出現洛杉磯及明尼阿波利斯等地的大規模移民執法行動，但南灣仍是ICE針對性執法影響較大的地區之一。她呼籲縣府採取更積極措施，保護所有居民。

精華 FAQ

  • 縣府去年通過禁入區政策，要求在非公開區域設置實體障礙與上鎖大門，防止ICE未經授權進入縣府設施進行監視或逮捕行動。

  • 兩人從Elmwood監獄獲釋後被ICE追蹤，之後下車逃跑，其中一人在步行追捕過程中遭電擊槍制服，並被送往醫療中心，稍後出院。

  • 移民團體認為縣府對禁入區執行不力，未能有效保護居民；縣府則表示不會協助ICE執法，且目前正檢討安全措施但未打算封鎖監獄。

ICE 密爾比達 移民

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