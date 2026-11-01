造價410萬樹屋遊樂場 繩網橋因安全隱患關閉

舊金山耗資410萬美元的樹屋遊樂場因繩網存在安全隱患而被關閉了一部分。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山Stern Grove造價410萬美元的樹屋遊樂場，因橋上繩網被發現有安全隱患而暫時關閉，官方與製造商正研議維修並跟進進度。

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，一位市議員表示，由於市政工作人員發現橋上的繩網存在安全隱患，相關部門被迫暫時關閉了舊金山這座造價410萬美元的樹屋遊樂場的一部分。

第四選區市議員王兆倫（Alan Wong）周四（29日）在社交媒體上發文稱，Stern Grove 遊樂場內的塔橋結構在休閒與公園管理局（Recreation and Park Department）工作人員發現該問題後已被關閉。

「該遊樂場仍在保修期內，製造商正在研究維修方案，」他說，「我的辦公室將跟進維修進度並發布最新消息，以便家長們了解後續情況。」

此次關閉距離該遊樂場重新開放僅一年多一點。此前，該遊樂場經過大規模翻新，將老舊設施更換為一組樹屋式塔樓、攀爬網、原木、鞦韆及其他自然主題設施。

該遊樂場位於占地64英畝的Sigmund Stern Grove林地內，這是一座林木茂密的舊金山公園，因其免費的夏季音樂會系列而在全美聞名。遊樂場位於Sloat大道和21大街附近，在音樂會草坪以南。

此次翻新是「Let’sPlaySF!」項目的一部分，這是一項旨在重建舊金山13處老舊遊樂場的公私合作計劃。市政府表示，超過250名社區成員參與了問卷調查和會議，這些反饋幫助確定了Stern Grove的設計方案。

該項目總預算超過410萬美元，資金來源包括市政府撥款、公園債券及私人慈善捐款。工程於2024年動工，遊樂場於2025年9月10日向公眾開放。

重新設計的遊樂場面向2至12歲的兒童，為低齡兒童和較大兒童分別設置了獨立的遊樂區。其三座樹屋式塔樓距地面18至25英尺高，其中兩座通過人行天橋相連。此外還增設了一條無障礙木棧道和自然探索區。

該部門在遊樂場重新開放時表示，承包商將在未來數月內繼續參與，以進行調整並完成收尾工作。截至2025年10月，該部門宣布翻新工程已全部完成。