鄰居告自閉兒擾鄰 家屬反訴獲賠800萬元

聖荷西 一名鄰居指控自閉症 少年在後院發出的聲音擾鄰，造成精神困擾並拉低房價，因而向少年一家提告。家屬反訴後，本周獲陪審團裁定勝訴，判賠800萬元。

據NBC灣區 新聞30日報導，14歲少年澤克（Zeke）有第三級自閉症，需要高度支持。母親阿爾瓦約（Serena Arvayo）表示，兒子的穿衣、洗澡、如廁及日常安全，都需要照顧，有時也會發出較大的聲音。

鄰居在訴訟中指孩子構成「滋擾」（nuisance），意即干擾他人正常使用住宅或享受居住安寧。阿爾瓦約表示，這樣的詞彙讓一家人深受傷害，不該用來形容自閉症者。為避免更多衝突，母子搬離原住處，但鄰居的訴訟仍持續，她隨後提出反訴，兩案一併進入審判。

家屬律師科內霍（Missy Cornejo）表示，陪審團透過判決傳達一項訊息：文明社會需要同理心、關懷，以及人與人之間最基本的尊重。

阿爾瓦約說，如今她會主動向新鄰居介紹兒子，請對方若有疑慮直接與她溝通。對於勝訴，她最看重的是兒子受到有尊嚴的對待，「那是他應得的尊嚴」。NBC表示，多次聯繫提告鄰居的律師，未獲回應。