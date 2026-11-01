佛利蒙亞裔學生全心 獲總統學者獎章

來自佛利蒙市、擁有韓國與華人雙重文化背景的卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）學生全心（Hope Chon）獲頒2026年「美國總統學者」（U.S. Presidential Scholar），成為全美161位獲獎學生之一。（生命河基金會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 來自佛利蒙的全心獲2026年美國總統學者獎，憑藉藝術成就與設計實力受肯定，也展現從語言困境走向國家級榮譽的成長歷程。

來自佛利蒙市、擁有韓國與華人 雙重文化背景的卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）學生全心（Hope Chon）獲頒2026年「美國總統學者」（U.S. Presidential Scholar），成為全美161位獲獎學生之一，更是全國僅20位的藝術領域的學者之一。獲頒獎章，不僅肯定她在視覺藝術領域的成就，也替舊金山灣區 多元文化社區帶來好消息。

全心畢業於佛利蒙Irvington高中，目前就讀卡內基美隆大學設計學院，主修工業設計（Industrial Design）。美國總統學者計畫（U.S. Presidential Scholars Program）創立於1964年，由美國教育部管理，目標是表彰在學術、藝術及職業技術教育領域展現卓越成就的高中畢業生，是美國高中畢業生重要的國家級榮譽之一。

不過全心的成長道路並非一帆風順。她幼年時曾面臨語言發展遲緩的挑戰，從學齡前一直到小學四年級持續接受語言治療，當言語還無法完整表達內心的想法時，藝術卻成為她最早的「語言」。透過畫筆，她開始表達自己的情感、觀察與想像，也逐漸在藝術中找到屬於自己的聲音。

這份對藝術的熱愛，也一步步帶著她走向更大的舞台。她的作品曾獲Scholastic Art & Writing Awards全國金牌肯定，並受邀前往紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall）接受表揚；之後再獲YoungArts Winner等藝術獎項。多年來持續的創作與歷練，最終讓她獲選為2026年美國總統藝術學者。

全心目前也為灣區的生命河基金會（River of Life Foundation）國際聖誕愛心禮物計畫設計品牌視覺與圖案。生命河基金會工作人員表示，她的相關設計被應用於數萬件衣服及提袋，並隨著愛心物資送往全球19個國家。透過設計，她的創意不只停留在作品中，也成為跨越文化、傳遞關懷的一部分。

生命河基金會表示，全心的這段成長歷程不僅展現了堅持與創意的力量，也為同樣面臨不同成長挑戰的孩子與家庭帶來鼓勵。她表示，希望未來能進一步探索人機互動（Human-Computer Interaction）與跨領域設計，將藝術、科技與人本思維結合，透過設計回應真實生活中的需求。