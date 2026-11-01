我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

佛利蒙亞裔學生全心 獲總統學者獎章

記者江碩涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自佛利蒙市、擁有韓國與華人雙重文化背景的卡內基美隆大學（Carnegie Me...
來自佛利蒙市、擁有韓國與華人雙重文化背景的卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）學生全心（Hope Chon）獲頒2026年「美國總統學者」（U.S. Presidential Scholar），成為全美161位獲獎學生之一。（生命河基金會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

來自佛利蒙的全心獲2026年美國總統學者獎，憑藉藝術成就與設計實力受肯定，也展現從語言困境走向國家級榮譽的成長歷程。

來自佛利蒙市、擁有韓國與華人雙重文化背景的卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）學生全心（Hope Chon）獲頒2026年「美國總統學者」（U.S. Presidential Scholar），成為全美161位獲獎學生之一，更是全國僅20位的藝術領域的學者之一。獲頒獎章，不僅肯定她在視覺藝術領域的成就，也替舊金山灣區多元文化社區帶來好消息。

全心畢業於佛利蒙Irvington高中，目前就讀卡內基美隆大學設計學院，主修工業設計（Industrial Design）。美國總統學者計畫（U.S. Presidential Scholars Program）創立於1964年，由美國教育部管理，目標是表彰在學術、藝術及職業技術教育領域展現卓越成就的高中畢業生，是美國高中畢業生重要的國家級榮譽之一。

不過全心的成長道路並非一帆風順。她幼年時曾面臨語言發展遲緩的挑戰，從學齡前一直到小學四年級持續接受語言治療，當言語還無法完整表達內心的想法時，藝術卻成為她最早的「語言」。透過畫筆，她開始表達自己的情感、觀察與想像，也逐漸在藝術中找到屬於自己的聲音。

這份對藝術的熱愛，也一步步帶著她走向更大的舞台。她的作品曾獲Scholastic Art & Writing Awards全國金牌肯定，並受邀前往紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall）接受表揚；之後再獲YoungArts Winner等藝術獎項。多年來持續的創作與歷練，最終讓她獲選為2026年美國總統藝術學者。

全心目前也為灣區的生命河基金會（River of Life Foundation）國際聖誕愛心禮物計畫設計品牌視覺與圖案。生命河基金會工作人員表示，她的相關設計被應用於數萬件衣服及提袋，並隨著愛心物資送往全球19個國家。透過設計，她的創意不只停留在作品中，也成為跨越文化、傳遞關懷的一部分。

生命河基金會表示，全心的這段成長歷程不僅展現了堅持與創意的力量，也為同樣面臨不同成長挑戰的孩子與家庭帶來鼓勵。她表示，希望未來能進一步探索人機互動（Human-Computer Interaction）與跨領域設計，將藝術、科技與人本思維結合，透過設計回應真實生活中的需求。

精華 FAQ

  • 她獲頒2026年美國總統學者獎，成為全美161位獲獎學生之一，也是全國僅20位藝術領域學者之一，代表她在視覺藝術上的表現獲得國家級肯定。

  • 她來自佛利蒙，具有韓國與華人雙重文化背景，畢業於Irvington高中，目前就讀卡內基美隆大學設計學院，主修工業設計，展現跨文化與專業並進的歷程。

  • 她幼年曾有語言發展遲緩，長期接受治療，藝術因此成為她最早的表達方式；未來她希望深入人機互動與跨領域設計，結合藝術、科技與人本思維。

華人 灣區 舊金山

上一則

直擊矽谷萬聖節科技大亨家 喬布斯家被機器人攻陷

下一則

鄰居告自閉兒擾鄰 家屬反訴獲賠800萬元

延伸閱讀

紐約大學獲52.5萬捐款 研究華人離散藝術

紐約大學獲52.5萬捐款 研究華人離散藝術
密西根舞獅隊 18成員獲國家服務榮譽獎

密西根舞獅隊 18成員獲國家服務榮譽獎
紐約經文處 贈皇后學院7000藏書 將納入校內圖書館館藏

紐約經文處 贈皇后學院7000藏書 將納入校內圖書館館藏
青年女高音馬曉玢卡內基音樂廳獨唱會11/1威爾獨奏廳 演唱歌劇詠嘆調與中國聲樂作品

青年女高音馬曉玢卡內基音樂廳獨唱會11/1威爾獨奏廳 演唱歌劇詠嘆調與中國聲樂作品
華人移民紀實《我們的美國故事》英文版面世

華人移民紀實《我們的美國故事》英文版面世

熱門新聞

紐約青年5月31日離開布朗士區，徒步從紐約一路走到舊金山，於周一晚上抵達。（本報檔案照）

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

2026-10-29 21:13
人工智慧公司Anthropic創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。（美聯社）

Anthropic暴紅、估值或逾2兆 創辦人曾唸這所知名高中

2026-10-27 13:01
隨著萬聖節熱潮一年比一年盛大，這條平日幽靜的頂級住宅區街道，在10月下旬便會陸續變身。（記者江碩涵／攝影）

矽谷萬聖節「名人巷」又要爆滿 科技大佬家有驚喜

2026-10-28 19:40
依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療，也曾擔任英語第二語言及電腦科學的志工教師。（取自舒爾特LinkedIn）

37歲生技科學家剛訂婚便殞命 全新毒品竟標榜「植物萃取」

2026-10-28 16:36
2027年起，聯邦政府推出「儲蓄者配對（Saver's Match）」計畫，最高可獲50%儲蓄配對。（示意圖取自Pexels）

專為中低收入設計 每年千元退休儲蓄補助計畫明年上路

2026-10-28 02:20
專家表示，Anthropic IPO將加劇舊金山房市壓力，使更多人買不起房子。（美聯社）

Anthropic IPO重塑房產市場 恐讓更多人買不起房子

2026-10-28 02:19

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的