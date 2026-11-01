蒙特瑞輕鬆一日遊 參觀水族館、啖美食、泡湯攻略

位於加州中岸的蒙特瑞，擁有世界級水族館、適合全家同樂的活動，以及豐富的歷史文化，是一日遊的理想選擇。(取自蒙特瑞市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 加州中岸的蒙特瑞適合安排輕鬆一日遊，從世界級水族館、異國餐廳到卡梅爾泡湯與罐頭工廠街娛樂，都能一次體驗。

想安排一趟輕鬆的一日遊，卻又希望有如遠離塵囂般的度假感受？信使報建議，位於加州 中岸的蒙特瑞（Monterey），擁有世界級水族館、適合全家同樂的活動，以及豐富的歷史文化，是再理想不過的選擇。雖然這裡總是吸引大批遊客，但也正因如此，更證明它值得一遊。

蒙特瑞灣水族館 享譽全球

來到蒙特瑞絕不能錯過蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）。這座享譽全球的水族館展示來自太平洋深海的各種海洋生物，不僅讓孩子們驚喜連連，也能讓忙碌、壓力沉重的大人重新找回對海洋世界的驚奇。

蒙特瑞（Monterey）擁有世界級水族館，大水缸內擁有非常多海洋生物，此為沙丁魚缸，沙丁魚工廠也是蒙特瑞特色之一。（記者江碩涵／攝影） 蒙特瑞灣水族館開放海洋展區中，可欣賞各式夢幻水母。(取自蒙特瑞灣水族館官網)

蒙特瑞（Monterey）擁有世界級水族館，大水缸內擁有非常多海洋生物，適合闔家旅遊。（記者江碩涵／攝影）

首先推薦前往巨藻森林（Kelp Forest）展區。兩層樓高的巨大水缸內，巨型海藻隨著水流緩緩擺動，配上舒緩的背景音樂，令人不知不覺駐足許久。仔細觀察，還可以尋找棲息其中的各種生物，包括大型黑鱸、海參、羊頭魚及鯊魚等。

循著孩子們的驚呼聲，就能來到最受歡迎的海獺展區。水下層可欣賞海獺游泳嬉戲；水面層則可看到牠們享用點心。海獺會用前掌抱著裹有魚肉的冰塊，一邊啃食一邊玩耍。現場解說員還會分享有趣知識，例如海獺每平方吋的皮毛擁有高達100萬根毛髮，是哺乳類中最濃密的。

接著可前往開放海洋展區，欣賞成群太平洋鯖魚悠游，以及各式夢幻水母。大型海洋缸內則展示鬼頭刀、海龜、鮪魚、魟魚及雙髻鯊等大型海洋生物。海鳥區同樣值得停留，尤其是可愛的海鸚，牠們常在玻璃窗旁悠游，每隻一天最多可吃20條魚。

如果想看更奇特的海洋生物，千萬別錯過深海展區。這裡展示巨大日本蜘蛛蟹、由深海機器人發現、尚未正式命名的水母、鮮紅色的血腹櫛水母，及外型酷似巨大鼠婦的巨型等足蟲。

此外，館內還設有模擬鯨魚死亡後沉入海底的鯨落（Whale Fall）展示，介紹深海生物如何共享這場難得的「盛宴」。最後，不妨到互動觸摸池，親手觸摸蝙蝠魟、藤壺、石鱉等海洋生物，近距離體驗不同的觸感。

巴拉圭餐廳 吃異國料理

參觀完水族館後，當然要品嚐當地美食。來到蒙特瑞，多數人第一個想到的是蛤蜊巧達濃湯，附近也聚集許多知名海鮮餐廳。如果想換換口味，可前往距離水族館不遠的Cafe Guaraní。這是全美少數幾家巴拉圭餐廳之一，推薦品嚐新鮮現泡的瑪黛茶、巴拉圭起司玉米麵包及傳統雞肉丸子湯。

離開前，也可到Tidal Coffee買杯咖啡提神。為呼應其位於罐頭工廠街（Cannery Row）的位置，店內推出以文學家John Steinbeck命名的「Steinbeck Blend」咖啡豆，以及「Doc's Decaf」低咖啡因咖啡。

卡梅爾鎮泡湯 放鬆身心

若時間允許，還可前往鄰近卡梅爾海濱小鎮的Refuge Spa。這座知名溫冷循環水療中心提供：雪松木桑拿、喜馬拉雅鹽磚桑拿室、尤加利蒸氣室、六座熱水與溫水池、模擬海水及冰河溫度的冷水池、室內外休憩區、吊床、零重力躺椅，以及可遠眺聖露西亞山脈（Santa Lucia Mountains）的景觀。一日票價67美元，下午4時後入場優惠為57美元。

罐頭工廠街本身就是蒙特瑞最熱鬧的觀光區，不論親子、情侶或好友同行，都能找到適合的活動。包括：Tipsy Putt迷你高爾夫、Oscar's Playground大型電玩遊樂場、租借自行車沿海騎行、Sly McFly's Refueling Station每晚現場音樂演出、精品購物、酒莊品酒等。