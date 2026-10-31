萬聖節討糖狂歡 灣區8去處氣氛熱絡、值得到訪

艾伯森萬聖節之家（Albertson Halloween House）今年展示的一些裝飾與服飾。(albertzone.com/halloween/)

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節逢週六，灣區多個社區推出熱鬧裝飾與討糖活動，從聖荷西到布利桑頓共有8個親子可安心造訪的熱門地點。

今年的萬聖節 恰巧是在星期六，大人小孩都可以盡興的玩樂。灣區 有八個適合孩子挨家挨戶討糖的好去處，父母親可以比較安心的帶孩子前往。

聖荷西 信使報報導，如果您正在尋找巨型骷髏、令人驚嘆的裝飾，以及孩子們可以體驗的傳統挨家挨戶討糖的萬聖節樂趣，我們能滿足您的需求。星期六意味著您有充足的時間在晚上出門討糖之前為孩子們準備好服裝。而且，即使他們第二天因為攝取過多醣分而感到不適，也不會影響他們上學。

那麼問題來了，「去哪裡討糖呢？」因為很多街道兩旁都掛滿了陰森森的黑門，裡面根本沒有糖果。以下推薦灣區八個最適合帶孩子體驗「不給糖就搗蛋」（trick-or-treat）活動的地方。

聖荷西北區社區的一大亮點，是位於北16街497號的艾伯森萬聖節之家（Albertson Halloween House），這是一個社區支持的項目，今年是慶祝其成立25周年，本屆的主題是曼達洛人（The Mandalorian）。

阿拉米達島（The island of Alameda）擁有宏偉的老房子，小鎮居民對公共假期充滿熱情，是尋找驚喜（或許還能發現一些小把戲）的好地方。

聖荷西的柳樹幽谷社區（Willow Glen）總是把萬聖節的氣氛推向極致，草坪上擺滿了會動的雕像，例如女巫、骷髏、南瓜頭和恐怖的娃娃，孩子們必須穿過這些雕像才能去按門鈴。

拉菲葉市（Lafayette）伯頓谷（Burton Valley）的居民喜歡大肆慶祝萬聖節，狂歡在伯頓谷小學附近尤其激烈，特別是Merriwood Drive和Silverado Drive沿線，據說那裡的居民們正在進行一場「花錢大手筆」的慶祝競賽。

南灣節日專家表示，洛斯加圖市古樸典雅、歷史悠久的杏樹林區（Almond Grove）擁有眾多氣派的維多利亞式建築和其他建築瑰寶，是萬聖節討糖兒童和喜愛節日裝飾房屋的人們的理想去處，就連房地產網站也提到了這一點。

在普萊森特崗（Pleasant Hill）的詩人角（Poets Corner），全尺寸的糖果棒、鬼屋步道、怪異的音效和栩栩如生的萬聖節人物，都是這個萬聖節討糖社區的亮點。

巴洛阿圖的教授村（Professorville）、新月公園（Crescent Park）和舊城區，是矽谷科技億萬富翁和名人的家園，人們議論紛紛的萬聖節美點包括全尺寸的棒棒糖和毛絨玩具。

布利桑頓的第一街是著名的萬聖節熱門地點，沿街的商家和居民都會精心裝飾；而據報道，第二街現在每年也都會吸引成千上萬的遊客。