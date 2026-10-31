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帶著阿嬤送的米 舊金山舞蹈家許晴晴「米力」舞出歸屬感

記者江碩涵／綜合報導
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舊金山舞蹈家許晴晴創作全新的舞蹈「Every Grain of Us 米力」，將...
舊金山舞蹈家許晴晴創作全新的舞蹈「Every Grain of Us 米力」，將於11月14日、15日在舊金山Geneva Car Barn Powerhouse演出。（許晴晴提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山舞蹈家許晴晴以離台時祖母贈米的記憶為靈感，創作舞作「Every Grain of Us 米力」，並透過社區計畫延伸對移民、文化與歸屬感的討論。

舊金山舞蹈藝術家許晴晴近期創作全新的舞蹈「Every Grain of Us 米力」，將於11月14日、15日在舊金山Geneva Car Barn Powerhouse演出。

這部舞蹈作品，從日常飲食出發，探索食物如何跨越世代與地域，承載記憶、文化延續，以及人們對「家」的歸屬感。

許晴晴出生於台灣，定居舊金山，是舞者、編舞家與藝術教育工作者。她的創作以身體與動作為媒介，探索記憶與歸屬感，並透過個人與集體生命故事，思考時間與社會環境如何影響不同社群及世代之間的連結。

她表示，當年離開台灣時，家人特地將一袋米放進她的行李。阿嬤（祖母）叮嚀她，把一些台灣米混進每天吃的飯菜裡，讓她在適應美國飲食生活的同時，仍能保留一份家鄉的滋味。多年後，這段記憶成為「Every Grain of Us 米力」的創作起點，並開始透過舞蹈重新思考米的意義。米不只是維持生命的食物，更是連結家人、文化根源與歸屬感的媒介。

除了舞台演出，許晴晴也發展了社區共創計畫 「improvRICE 米想地」，透過一系列社區聚會，邀請不同背景的人們分享及聆聽自己與米的記憶、生活經驗及情感連結。

許晴晴說，希望創作能引發更多關於移民生命經驗以及不同世代如何保存、轉化自身文化的討論，看似平凡的一粒米，其實可能承載著豐富的歷史、情感與生命故事。

精華 FAQ

  • 作品靈感來自她離開台灣時，家人特別放進行李的一袋米，以及阿嬤叮嚀她把台灣米混進日常飲食的記憶，成為她思考家鄉、文化與歸屬感的起點。

  • 作品從日常飲食出發，將米視為連結家人、文化根源與記憶的媒介，進一步探索食物如何跨越世代與地域，承載情感、歷史與人們對家的認同。

  • 她發展了社區共創計畫「improvRICE 米想地」，透過多場社區聚會邀請不同背景的人分享自己與米的記憶、生活經驗和情感連結，延伸作品的公共討論。

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