萬聖節變裝享好康 多家連鎖餐飲推優惠

萬聖節變裝創意十足，不僅增添節慶趣味，還能享有餐飲優惠。圖為巧扮「隱形人」的趣味造型。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 萬聖節前後，多家連鎖餐廳推出變裝免費餐點、低價主餐與買主餐送兒童餐等優惠，吸引親子同樂並節省開銷。

萬聖節 變裝討糖，還能免費吃甜甜圈、享受超值餐點。根據NBC灣區 新聞報導，多家連鎖餐廳推出限定優惠，從免費甜甜圈、50分玉米熱狗，到買主餐送兒童餐，讓家長帶孩子歡度萬聖節，也能省荷包，部分優惠只要變裝就能參加。

Krispy Kreme於10月30日及31日推出變裝免費甜甜圈活動。顧客穿著萬聖節裝扮，到參與門市即可免費領取一個原味糖霜或Classic Ring甜甜圈，不必消費，每人限領一個。

低價餐點也有選擇。Sonic於10月31日在參與門市推出每支50分的玉米熱狗，無須折扣碼；California Pizza Kitchen則推出7吋南瓜燈造型兒童披薩，每份5元，供應至10月31日，另有可帶回家自行裝飾的披薩組合，增添親子 手做樂趣。

Chipotle延續年度「Boorito」活動，10月31日下午3點至打烊，變裝的Chipotle Rewards會員，可在參與門市以6元購買一份主餐，須現場點餐並掃描會員資格，每人限購一份。

買主餐送兒童餐也相當實用。Red Lobster自10月30日至11月1日推出變裝兒童免費餐，內用購買一份原價成人晚餐主餐，每桌最多獲兩份免費兒童餐；外帶線上訂餐輸入「SPOOKY26」，每購買一份原價成人主餐，即送一份兒童餐。

MOD Pizza、Denny's及Outback Steakhouse也推出買主餐送兒童餐優惠。MOD Pizza於10月31日提供12歲以下變裝兒童免費兒童餐，須購買一般尺寸披薩或沙拉，限店內點餐；Denny's購買一份成人主餐送一份兒童餐，每張帳單最多兩份，限內用；Outback Steakhouse則於10月31日推出優惠，適用內用及線上訂餐，線上使用折扣碼「SPOOKYFREE」。

Shake Shack於10月31日前，透過官網或App訂餐滿10元，輸入「SCARYGOOD」，即可免費獲得一份ShackBurger。

部分餐廳也推出消費送甜點活動。Red Robin自10月30日至11月1日，提供11歲以下變裝兒童免費聖代，限購買兒童餐內用；Paris Baguette會員於10月31日購買飲料，可獲得一份免費糕點。

其他優惠包括Baskin-Robbins於10月31日提供會員冰淇淋31%折扣；貢茶會員當天到店購買飲料，第二杯半價；奉茶則於10月30日至31日推出限定贈品，購買兩杯以上飲料，即送節慶角色貼紙組，送完為止。

Chick-fil-A部分門市可能提供變裝兒童免費餐點或糖果；各品牌優惠條件及適用門市不同，民眾可先向當地分店確認。