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輝達科學家之死判定自殺 家屬促重查

記者龔玥╱綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

輝達資深數據科學家阿爾胡賽尼7月死亡後被法醫判定為自殺，但家屬質疑死因並要求重查，警方則稱目前未見他殺或其他不法證據。

輝達資深數據科學家阿爾胡賽尼（Irfan Al-Hussaini）今年7月去世，聖塔克拉拉縣法醫與驗屍官辦公室完成全面屍體解剖後，確認其死亡方式為自殺。家屬對鑑定結果仍有疑慮，持續要求獨立調查。巴洛阿圖警方則表示，目前尚未發現涉及他人不法行為的證據。

根據巴洛阿圖在線(Palo Alto Online)的報導，阿爾胡賽尼現年32歲，生前居住在巴洛阿圖。根據法醫報告，他於7月22日被妻子雅典娜（Fabia Farlin Athena）發現失去意識，雅典娜隨即撥打緊急電話，並在電話指導下替他進行心肺復甦術。救援人員到場後接手急救，將他送往史丹福醫院，他於住院八天後、7月30日去世。

法醫辦公室最初於8月3日進行外部檢查，判定死亡方式為自殺。應雅典娜要求，辦公室8月28日進行全面解剖，未發現其他傷勢，毒物檢驗也未發現常見藥物。報告另記載，阿爾胡賽尼2024年曾向持牌婚姻與家庭治療師表示自己遭受家庭暴力，但相關紀錄並未在報告中證實雅典娜涉及施暴。

阿爾胡賽尼的父母及姊姊莎拉（Sarah Al-Hussaini）不接受現有結論，近幾周先後在巴洛阿圖市議會、市政廳外及沙加緬度示威，要求全面調查。家屬也指控雅典娜涉及家庭暴力，並質疑她是否與丈夫死亡有關。截至10月15日，家屬在Change.org發起的連署已獲逾1萬5000人簽名。

家屬律師布拉斯（Tony Brass）表示，死亡事件仍存在未解疑點，家屬將繼續要求調查。雅典娜則透過律師否認施暴指控。其律師戴維斯（Matthew Davis）表示，兩人婚姻幸福，雅典娜發現丈夫失去意識後立即求助，與家屬一樣對他的死亡深感悲痛。他並指，連署及示威已演變成針對雅典娜及其親友的騷擾。

家屬曾向聖塔克拉拉縣高等法院申請臨時限制令，希望保存遺體，以便進行第二次獨立解剖。法官弗拉納根（Mark Flanagan）9月3日駁回申請，指出法院可能無法有效強制進行第二次解剖。阿爾胡賽尼的遺體同日交還雅典娜。

家屬另於9月4日提起訴訟，要求指定中立的特別遺產管理人，負責辨識及保存遺產相關文件。巴洛阿圖警方目前仍在調查此案，但尚未發現他殺或其他不法行為的證據。雅典娜一方表示，希望尊重亡者隱私，不會公開夫妻間的私人資訊，也不願對相關細節作出猜測。

精華 FAQ

  • 聖塔克拉拉縣法醫與驗屍官辦公室完成外部檢查與全面解剖後，將阿爾胡賽尼的死亡方式判定為自殺，並未在檢驗中發現其他明確致死傷勢。

  • 家屬認為現有結論仍有未解疑點，並指控妻子涉及家庭暴力，因此在市議會、法院與沙加緬度等地發起抗議與連署，要求獨立調查及第二次解剖。

  • 巴洛阿圖警方表示目前尚未發現他殺或其他不法行為證據；妻子雅典娜則透過律師否認施暴，稱兩人婚姻正常，且她在發現丈夫失去意識後立即求助。

輝達

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