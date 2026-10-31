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紐約時報高管女婿槍殺案 律師辯稱岳母不知情

編譯林思牧／綜合報導
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張守勇（Shouyong Zhang，音譯，左）與陳詩麗（Shili Chen，...
張守勇（Shouyong Zhang，音譯，左）與陳詩麗（Shili Chen，音譯）。(阿拉米達縣警局）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約時報高管女婿在都布林公園遭槍殺後，陳詩麗與丈夫張守勇的辯護策略出現分歧，雙方都要求審前釋放，案件焦點轉向是否由丈夫獨自策畫行兇。

東灣77歲老奶奶涉嫌槍殺紐約時報高管女婿案有新發展，辯方律師稱，槍手的丈夫在妻子不知情的情況下策畫這宗謀殺案。但這會不會是丈夫出面替妻子頂罪的說法？

舊金山紀事報報導，一名東灣老奶奶被控槍殺女婿，其辯護律師10月29日在法庭文件中辯稱，老奶奶在丈夫策畫在公園襲擊時「毫不知情」。現年77歲的陳詩麗（Shili Chen，音譯）被控槍殺紐約時報高管麥肯錫（Jonathan McKinsey），她目前與丈夫張守勇（Shouyong Zhang，音譯）一同被關押在聖塔麗塔監獄（Santa Rita Jail），而且不得保釋。麥肯錫是於9月26日在都布林一個擁擠的公園內遭槍擊身亡。

根據法庭文件，在即將舉行的聽證會上，陳詩麗及其丈夫張守勇的律師將尋求審前釋放，理由是檢方缺乏證據繼續羈押他們。張守勇已承認，是他自己一個人執行的兇殺行動。

在申請保釋的動議中，陳的律師布里格斯（Curtis Briggs）辯稱，檢方沒有提供足夠的證據證明陳詩麗是在出事地點「埋伏」（lying in wait），而埋伏是一種特殊情況，在那種情況下可以不予保釋。

布里格斯辯稱，張在陳不知情的情況下策畫了槍擊事件，她開槍射殺麥肯錫是因為，她認為自己是在保護丈夫免受危險男子的傷害。根據提交的文件，張告訴偵探，是他讓陳開車去公園，但沒有告訴她原因，而且槍擊事件發生前後兩人都沒有交談。

在28日提交的另一份動議中，張的公設辯護律師將槍擊事件描述為一起孤立事件，源於一場嚴重的、持續已久的家庭危機。他們辯稱，張的年齡和日益惡化的健康狀況，意味著他不會對公眾構成威脅，應該獲得保釋。這對年長夫婦在他們的孫輩結束對麥肯錫的監護探視後，進了都布林公園。動議稱，孩子們在槍擊事件發生前就已經離開。

陳的辯護團隊辯稱，附近一家商店的監視器畫面顯示，下午3時5分左右，張從一輛黑色本田車的副駕駛座下車，走到麥肯錫面前並開槍射擊。根據提交的文件，他站在麥肯錫上方，持續射擊後陳手持疑似槍枝的物品進入畫面，並向麥肯錫連開數槍。

警方在麥肯錫的屍體周圍發現了18枚彈殼，他的胸部和右眼都有槍傷。他當場被宣布死亡。

精華 FAQ

  • 辯護律師主張，陳詩麗對丈夫策畫的公園槍擊案毫不知情，且檢方沒有足夠證據證明她涉及埋伏或預謀，因此不應繼續被羈押。

  • 根據法庭文件，張守勇已承認由自己單獨執行兇殺行動，並表示是他讓陳詩麗開車去公園，但沒有告訴她原因，槍擊前後兩人也未交談。

  • 爭點在於檢方是否能證明陳詩麗有埋伏等特殊情況而不得保釋，以及張守勇是否因年齡與健康惡化而不具危險性，兩人都希望獲得審前釋放。

紐約時報 槍擊

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