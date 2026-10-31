投不投票？ACoM邀6媒體人談選前觀察與選民心聲

聖荷西《India Currents》發行人庫瑪在ACoM線上座談中，分享矽谷印度裔社區面臨的就業與生活成本壓力，以及影響政治參與的因素。（ACoM線上會議截圖）

AI摘要 文章摘要整理： ACoM邀請6位族裔媒體人指出，期中選舉前的物價、移民與就業壓力，正同時推動與阻礙各族裔選民走向投票所。

期中選舉 將於11月3日登場，物價、移民政策與就業壓力，究竟會促使選民走進投票 所，還是讓人卻步？美國社區媒體（American Community Media，ACoM）30日舉辦線上座談，邀請全美六位族裔媒體工作者分享選前觀察，探討生活壓力與權益焦慮如何影響投票意願。

聖荷西「India Currents」發行人庫瑪（Vandana Kumar）指出，矽谷科技業裁員、人工智慧衝擊就業，加上高昂的住房、育兒成本，讓家庭對未來感到不安，也促使居民關注政策，可能成為投票動力。

紐約「星島日報」記者榮筱箐表示，紐約市 整體提前投票人數較上次期中選舉同期增加約七成；她也觀察到華人選民參與踴躍。物價、移民執法、商圈經營困境及社區治安，都是華裔選民關切焦點。

洛杉磯「Hispanic LA」共同編輯范蒂尼（Nestor Fantini）表示，生活成本是拉丁裔選民主要關切。物價、水電及醫療負擔增加，迫使部分家庭縮減日常開銷。儘管面臨經濟壓力，相關調查仍顯示拉丁裔選民具有相當高的投票意願。

其他族裔也因切身權益關注選舉。愛達荷州「Sho-Ban News」編輯艾德莫（Lori Ann Edmo）指出，原住民重視聯邦撥款、部落條約權益及土地與水資源保護。密西西比州「The Mississippi Link」撰稿人卡森（Edelia Carthan）表示，非裔社區關切物價、醫療保障與政治代表性。密西根州「The Arab American News」發行人西布拉尼（Osama Siblani）則指出，阿拉伯裔及穆斯林社區希望透過選票對抗歧視與仇恨言論。

然而，關心政治未必會轉化為投票。庫瑪觀察到，印度裔居民常在WhatsApp群組討論時事，但部分具投票資格者對地方選舉參與有限，未必感受到地方政策與生活的直接關聯。另一方面，持H-1B簽證或等待綠卡的移民可能因身分顧慮而避免公開參與政治活動，尚未入籍者則不具聯邦選舉投票資格。

范蒂尼也指出，除了經濟壓力，移民執法也可能成為投票障礙。部分具投票資格的拉丁裔選民擔心前往投票所時遇到移民執法人員，即使依法可以投票，仍可能因恐懼而猶豫；但對另一些選民而言，移民執法帶來的壓力，反而可能促使他們透過選票表達立場。

從矽谷到全美各地，相同的生活壓力可能促使選民積極投票，也可能讓人因恐懼或無力感而卻步。各族裔的政治參與意願究竟如何，投票日將見真章。

美國社區媒體（ACoM）30日舉辦線上座談，邀請六位族裔媒體工作者分享期中選舉前的社區觀察，探討哪些因素促使選民投票，又有哪些顧慮可能影響參與意願。（ACoM提供）