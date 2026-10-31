矽谷高薪科技工作者 反倒盼孩子在校遠離科技
灣區許多科技業高薪家長希望孩子在學校遠離螢幕，轉而選擇華德福等低科技教育；公立學校雖也跟進限制手機與電腦，但受預算與資源限制。
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灣區許多科技業高薪家長希望孩子在學校遠離螢幕，轉而選擇華德福等低科技教育；公立學校雖也跟進限制手機與電腦，但受預算與資源限制。
灣區許多高薪科技工作者，反倒希望孩子在學校中遠離他們自己參與開發出來的技術。
衛報報導，科技業發達地區的公立和私立學校，都在限制課堂上使用科技產品。但低收入地區的學校能否效法呢？
科技員工吉爾（German Gil）醒著的大部分時間都花在螢幕上。自2015年搬到灣區以來，這位軟體工程師輾轉於新創公司和科技巨頭之間，包括Netflix、Facebook和GitHub。但當涉及到女兒維多利亞（Victoria）的教育時，他希望她能擁有不同的體驗，一種「孩子可以真正做一回孩子」的體驗。
吉爾和妻子將維多利亞送入了舊金山華德福學校（Waldorf school），這是一所注重自然遊戲的私立學校。如今，維多利亞已經四年級了，她的校園生活完全與電子螢幕無關。班上的同學不用Chromebook電腦，而是手工裝訂的書籍。
但這樣的教育體驗價格不斐。這所學校位於舊金山富裕的太平洋高地社區，距離人工智慧巨頭Anthropic的總部僅兩哩，幼兒園的學費每年高達4萬元；高中的學費則接近6萬元。但這個學校非常受歡迎。
這種情況看起來很矛盾，但近年來矽谷許多高薪科技工作者為了讓孩子遠離他們參與開發的平台，不惜支付高額費用。據華德福學校的執行總監史密斯（Lauren Smith）稱，該校幼兒入學申請人數顯著增長，而許多新家長都來自科技業。
如今，該地區的家長們正努力推動公立學校也做出類似的改變，但電子螢幕已成為課堂生活中無處不在的一部分。加州科技中心（如山景城、聖馬刁等地）的家長們希望公立學校能重新重視人際互動，而非螢幕時間，就像華德福學校一樣。他們正在積極組織起來，並取得了一些成效，一些公立學校已經開始禁止學生使用手機，或減少電腦化考試和作業的使用。
一名教育專家表示，「科技衝擊」是廣泛的，不同收入水平的家長都希望為自己的孩子提供高品質、人性化的教育。差別在於誰能支付費用，員工薪資是所有學校中最大的開支，私立學校費費很高的原因，是那裡有很多成年人在任職，當公立學校預算緊張時，用技術取代人員的誘惑尤其難以抗拒。
因為他們自己長期工作在螢幕前，深知科技帶來的壓力與依賴，因此希望孩子在校園多接觸人際互動、自然遊戲與實體學習，而不是過早沉浸在數位設備中。 這所私校強調自然遊戲與無螢幕學習，學生不用Chromebook，課本也以手工裝訂書籍為主，讓孩子幾乎完全遠離電子螢幕，營造更重視童年體驗的校園生活。 因為公立學校預算緊張，較容易以技術取代人力來節省成本；相較之下，私立學校可透過高學費維持較多人力與小班制，因此更能提供低科技、重互動的教育。
精華 FAQ
因為他們自己長期工作在螢幕前，深知科技帶來的壓力與依賴，因此希望孩子在校園多接觸人際互動、自然遊戲與實體學習，而不是過早沉浸在數位設備中。
這所私校強調自然遊戲與無螢幕學習，學生不用Chromebook，課本也以手工裝訂書籍為主，讓孩子幾乎完全遠離電子螢幕，營造更重視童年體驗的校園生活。
因為公立學校預算緊張，較容易以技術取代人力來節省成本；相較之下，私立學校可透過高學費維持較多人力與小班制，因此更能提供低科技、重互動的教育。
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