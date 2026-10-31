矽谷高薪科技工作者 反倒盼孩子在校遠離科技

舊金山華德福學校（Waldorf school）是一所注重自然遊戲的私立學校。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 灣區許多科技業高薪家長希望孩子在學校遠離螢幕，轉而選擇華德福等低科技教育；公立學校雖也跟進限制手機與電腦，但受預算與資源限制。

灣區 許多高薪科技工作者，反倒希望孩子在學校中遠離他們自己參與開發出來的技術。

衛報報導，科技業發達地區的公立和私立學校，都在限制課堂上使用科技產品。但低收入地區的學校能否效法呢？

科技員工吉爾（German Gil）醒著的大部分時間都花在螢幕上。自2015年搬到灣區以來，這位軟體工程師輾轉於新創公司和科技巨頭之間，包括Netflix、Facebook和GitHub。但當涉及到女兒維多利亞（Victoria）的教育時，他希望她能擁有不同的體驗，一種「孩子可以真正做一回孩子」的體驗。

吉爾和妻子將維多利亞送入了舊金山 華德福學校（Waldorf school），這是一所注重自然遊戲的私立學校。如今，維多利亞已經四年級了，她的校園生活完全與電子螢幕無關。班上的同學不用Chromebook電腦，而是手工裝訂的書籍。

但這樣的教育體驗價格不斐。這所學校位於舊金山富裕的太平洋高地社區，距離人工智慧巨頭Anthropic的總部僅兩哩，幼兒園的學費每年高達4萬元；高中的學費則接近6萬元。但這個學校非常受歡迎。

這種情況看起來很矛盾，但近年來矽谷 許多高薪科技工作者為了讓孩子遠離他們參與開發的平台，不惜支付高額費用。據華德福學校的執行總監史密斯（Lauren Smith）稱，該校幼兒入學申請人數顯著增長，而許多新家長都來自科技業。

如今，該地區的家長們正努力推動公立學校也做出類似的改變，但電子螢幕已成為課堂生活中無處不在的一部分。加州科技中心（如山景城、聖馬刁等地）的家長們希望公立學校能重新重視人際互動，而非螢幕時間，就像華德福學校一樣。他們正在積極組織起來，並取得了一些成效，一些公立學校已經開始禁止學生使用手機，或減少電腦化考試和作業的使用。

一名教育專家表示，「科技衝擊」是廣泛的，不同收入水平的家長都希望為自己的孩子提供高品質、人性化的教育。差別在於誰能支付費用，員工薪資是所有學校中最大的開支，私立學校費費很高的原因，是那裡有很多成年人在任職，當公立學校預算緊張時，用技術取代人員的誘惑尤其難以抗拒。