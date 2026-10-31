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灣區私校讀1年究竟多貴？馬連縣平均學費最高

編譯組／綜合報導
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今年學費最昂貴的獨立學校，是位在馬林縣San Anselmo的 San Dome...
今年學費最昂貴的獨立學校，是位在馬林縣San Anselmo的 San Domenico School，這是一所 K-12 男女混合學校， 9 至 12 年級年度費用為 7萬2990 美元。(取自San Domenico官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

灣區私校學費普遍高昂，舊金山、聖馬刁與馬連縣私校就讀率偏高，其中馬連縣小學與初中平均學費居首，高中總費用則以舊金山與Fusion Academy最驚人。

灣區私立學校學費可能相當昂貴，若將學費及各項必要費用計算在內，部分學校每年學費甚至超過6萬或7萬元。

根據人口普查局估算，舊金山市有超過30%的K-12學生就讀於私立學校或接受在家自學。此一比率在加州各縣位居第一。灣區其他縣的比率也相對較高，包括聖馬刁縣(20%)、馬連縣(18%)與聖塔克拉拉縣(16%)。作為對比，加州全州平均比率為10%。

根據2026-27學年數據，在舊金山市、聖馬刁縣和馬連縣，就讀私立高中的平均年度總費用超過5萬元。其中，舊金山市的私立高中平均費用最高；而在小學與初中階段，馬連縣平均學費則位居灣區各縣之首。

舊金山紀事報私校資料庫數據涵蓋學前班到高中的各類私立學校，更新資料庫共收錄497所學校資訊。與去年一樣，灣區學費最昂貴私立學校系統屬於「Fusion Academy」學校網路。在Fusion Academy，國中階段每年費用超過7萬6000元，高中階段則超過7萬4000元。計算是基於常規課程安排的最高收費標準；由於這些學校提供一對一教學，也提供小組教學，因此每位學生實際學費取決於其所選課程組合。

今年學費最昂貴的獨立學校，是位在馬連縣San Anselmo的San Domenico School，一所K-12男女混合學校， 9 至12年級年度費用為7萬2990元。部分學費高昂的學校，例如San Domenico School、Crystal Springs Upland School以及The Bay School，將餐點納入學費。

在私校各學段中，高中的學費及相關費用最高。在紀事報分析的私立高中階段，2026-27學年的平均年度費用約為4萬2000元；此一數字遠高於學前班、幼兒園及小學階段，平均約為2萬3000至2萬4000元。初中階段的平均年度費用則約為2萬8000元。

基於各年級的2026-27學年費用，紀事報統計灣區學費最昂貴私立高中在四年期間的總支出。以此標準，Fusion Academy位居榜首，四年總費用約為31萬7000元。San Domenico School排名第二，總學費約31萬元。

紀事報也分析灣區學費最高昂的小學，計算從一年級到五年級總費用。位在聖馬刁縣的Charles Armstrong School位居首位；該校專門為患有閱讀障礙及相關學習差異的學生提供教育，五年總費用約為33萬元。

精華 FAQ

  • 舊金山市私校或在家自學比例超過30%，居加州各縣第一；聖馬刁縣約20%、馬連縣18%、聖塔克拉拉縣16%，都明顯高於全州平均10%。

  • 依2026-27學年資料，馬連縣在小學與初中階段的平均學費位居灣區各縣之首，顯示該地私校教育成本在低年級階段也相當突出。

  • Fusion Academy是灣區最昂貴的私校系統，國中每年超過7萬6000元、高中超過7萬4000元；若以四年計算，總費用約31萬7000元，排名第一。

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