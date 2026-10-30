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紐約暴紅巨型曲奇 Levain Bakery明年進駐南灣

記者龔玥╱綜合報導
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santana raw將迎來紐約爆紅曲奇餅乾店。（記者龔玥╱攝影）
santana raw將迎來紐約爆紅曲奇餅乾店。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約知名烘焙品牌Levain Bakery將於2027年夏季在聖荷西Santana Row開設北加州首店，讓灣區民眾可就近品嘗其爆紅巨型曲奇。

紐約知名烘焙品牌Levain Bakery將進軍北加州，計畫於2027年夏季在聖荷西高級購物中心Santana Row開設首家北加州分店。這家以巨型巧克力核桃曲奇聞名的烘焙店，因社群媒體上的開箱影片及人氣打卡潮受到廣泛關注，未來灣區民眾無須專程前往紐約，也有機會品嘗。

舊金山紀事報報導，Santana Row高級行銷總監納瓦雷特（Collette Navarrette）已證實開店計畫。Levain Bakery最具代表性的產品是每塊重達6盎司（約170克）的厚實曲奇，外層酥脆、內部柔軟濕潤，口味包括巧克力核桃、焦糖椰子巧克力、燕麥葡萄乾，以及黑巧克力花生醬粒等。品牌近年透過社群平台累積大量人氣，不少網紅專程前往門市拍攝掰開曲奇、展示濃郁內餡的影片，進一步帶動消費熱潮。

Levain Bakery創立於1995年，創辦人麥克唐納（Connie McDonald）與威克斯（Pam Weekes）原本經營麵包店，為紐約多家餐廳製作手工麵包。兩人同時熱衷鐵人三項運動，為補充訓練所需的熱量，製作了大份量巧克力核桃曲奇，沒想到試售產品迅速售罄，意外成為品牌最具代表性的商品。

Levain Bakery目前在全美已有20多家門市，加州現有據點主要集中在南加州，包括洛杉磯及比佛利山等地。聖荷西新店開幕後，將成為品牌拓展北加州市場的重要據點。目前品牌尚未透露是否計畫在灣區開設更多分店。

Santana Row近年持續引進餐飲品牌，新店進駐也將進一步豐富購物中心的餐飲選擇。當地另一家加州風格餐廳Flora也預計開業。

精華 FAQ

  • Levain Bakery已確認將於2027年夏季，在聖荷西高級購物中心Santana Row開設北加州首家分店，這也是品牌向灣區擴張的重要一步。

  • Levain最具代表性的商品是每塊重達6盎司的巨型巧克力核桃曲奇，特色是外層酥脆、內部柔軟濕潤，並有多種口味延伸。

  • 新店開幕後，灣區民眾不必再專程前往紐約即可購買；同時也讓Levain正式進入北加州市場，並可能成為後續擴點的起點。

灣區 加州 核桃

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