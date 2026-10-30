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市議會拍板 查維斯廣場更名「聖荷西廣場」

記者王湘涵／綜合報導
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聖荷西市中心歷史悠久的原查維斯廣場（Plaza de César Chávez）...
聖荷西市中心歷史悠久的原查維斯廣場（Plaza de César Chávez），正式更名為「聖荷西廣場」（Plaza de San José）。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西市議會一致決定將查維斯廣場改名為聖荷西廣場，並依居民民調結果定案；市府將陸續更新標誌，配合冬季活動後的整修工程。

聖荷西市中心歷史悠久的原查維斯廣場（Plaza de César Chávez），正式更名為「聖荷西廣場」（Plaza de San José）。市議會27日一致通過決議，並未採納市公園暨遊憩委員會先前建議的「聖荷西人民廣場」（Plaza del Pueblo de San José），為歷時數月的公眾諮詢與命名程序畫下句點。

根據聖荷西焦點及KQED報導，這座占地3.4畝的廣場，是聖荷西重要的公共活動場所，也是每年聖誕公園的舉辦地。今年因已故勞工運動領袖查維斯（César Chávez）遭指控性侵婦女及未成年少女，市府啟動更名程序。

市府最初收到610項命名建議，經篩選後提出五個候選名稱，並透過問卷徵詢居民意見，共收到1萬零506份回覆。其中「聖荷西廣場」獲得4116張第一順位選票，領先其他選項。

不過，市公園暨遊憩委員會先前建議採用「聖荷西人民廣場」，認為單純以城市命名，未能充分反映廣場的歷史與文化意義。市議會最終未採納這項建議，而是選擇民調支持度最高的名稱。

另有社區團體呼籲改名為「移民廣場」（Plaza de los Inmigrantes），支持者指出，聖荷西超過四成人口出生於美國以外地區，希望藉由廣場名稱，肯定不同國家與文化背景的移民對城市的貢獻。

第三選區市議員托迪約斯（Anthony Tordillos）表示，民意調查已清楚呈現居民的選擇。市長馬漢（Matt Mahan）也希望廣場繼續成為所有居民都能感受到歸屬感的公共空間；市府接下來將逐步更新廣場標誌，並配合今年冬季聖誕公園活動結束後的舞台整修，推動相關工程。

精華 FAQ

  • 市議會27日一致通過，將原本的查維斯廣場正式更名為「聖荷西廣場」（Plaza de San José），並結束歷時數月的公眾諮詢與命名程序。

  • 市府先收到610項命名建議，再篩選出5個候選名稱，最後透過問卷取得1萬506份回覆；其中「聖荷西廣場」拿下4116張第一順位選票，因此成為最後定案。

  • 公園暨遊憩委員會曾建議「聖荷西人民廣場」，社區團體則主張「移民廣場」，希望更凸顯歷史文化與移民對城市的貢獻，但市議會最終採納民調最高的名稱。

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