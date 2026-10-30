多族裔人士抗議瓦哈布 籲關注其阿富汗外交政策
多族裔社群在海沃抗議瓦哈布主張與神學士外交接觸，批評其忽視阿富汗女性與民眾受迫害的現實；瓦哈布則強調接觸是為改善人權。
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多族裔社群在海沃抗議瓦哈布主張與神學士外交接觸，批評其忽視阿富汗女性與民眾受迫害的現實；瓦哈布則強調接觸是為改善人權。
阿富汗裔、伊朗裔及印度裔社群人士28日在加州海沃舉行記者會，抗議國會第14選區議員瓦哈布（Aisha Wahab）主張美國與神學士掌權的阿富汗進行外交接觸，認為此舉忽視當地婦女及民眾遭受的人權迫害，呼籲選民關注其外交政策立場。
記者會由社區參與聯盟（Coalition for Community Engagement）創辦人艾斯科巴（Edward Escobar）主持。他指出，阿富汗民眾因神學士迫害被迫離鄉，美國不應忽略流亡者及受害者的聲音。
阿富汗裔社區人士法拉比（Steve Faryabi）身穿黑衣出席，聲援阿富汗約2200萬名女性。他指出，神學士重新掌權後，女性遭剝奪教育、工作及參與社會的權利，形同被囚禁家中。約240萬名女孩無法接受中等教育，女性失去工作機會也加劇家庭貧困。
法拉比批評神學士迫害記者及前政府人員，認為瓦哈布的外交主張忽略阿富汗人民的苦難，以及美軍官兵對抗神學士付出的犧牲。他直言：「神學士昨天是恐怖分子，今天也是，明天依然會是。」
伊朗裔社區領袖拉希米（Sophia Rahimi）表示，自己7歲至15歲曾在伊朗生活，親身經歷威權統治。她質疑瓦哈布主張與神學士外交接觸，卻反對對伊朗伊斯蘭共和國採取軍事行動，認為其外交政策標準不一致。另一名伊朗裔社區領袖卡沙尼（Narges Kashani）則呼籲各族裔團結，關注阿富汗與伊朗女性的人權困境。
印度裔社群人士洛達（Sunita Lodha）曾於1974年至1999年間居住印尼，對宗教極端主義深感憂慮。她批評神學士並非民主選出，卻長期壓迫婦女與兒童，表達不支持瓦哈布。
海沃市長候選人Tom Wong表示，一名阿富汗朋友曾任美軍特種部隊翻譯，家人遭神學士迫害，後來遷居灣區，至今仍有一名兄弟下落不明。加州第16選區州眾議員候選人魯貝（Joseph A. Rubay）則呼籲民眾投票表達意見。
瓦哈布先前接受「Democracy Now!」訪問時表示，對神學士限制婦女及兒童受教育深感失望，但認為美國應透過外交接觸，尋求改善阿富汗人權及婦女權利的可能，並未表示支持神學士統治。
10月7日候選人辯論中，對手赫南德茲（Melissa Hernandez）曾提及瓦哈布與神學士「有聯繫」，隨後表示指的是其外交主張，認為可能使神學士獲得正當性；瓦哈布則批評相關言論帶有種族歧視意味。兩人將於11月3日選舉中再度交鋒。
截至發稿，本報未獲瓦哈布回應。
他們反對瓦哈布主張美國與神學士掌權的阿富汗進行外交接觸，認為此舉可能淡化神學士對女性、記者與前政府人員的人權迫害，也會忽視流亡受害者的聲音。 抗議者指出神學士重新掌權後，女性被剝奪教育、工作與參與社會的權利，約240萬名女孩無法接受中等教育，並迫害記者與前政府人員，使家庭與社會處境更加惡化。 瓦哈布表示，她對神學士限制婦女與兒童受教育深感失望，但認為美國仍應透過外交接觸尋求改善阿富汗人權與婦女權利的可能，並未支持神學士統治。
精華 FAQ
他們反對瓦哈布主張美國與神學士掌權的阿富汗進行外交接觸，認為此舉可能淡化神學士對女性、記者與前政府人員的人權迫害，也會忽視流亡受害者的聲音。
抗議者指出神學士重新掌權後，女性被剝奪教育、工作與參與社會的權利，約240萬名女孩無法接受中等教育，並迫害記者與前政府人員，使家庭與社會處境更加惡化。
瓦哈布表示，她對神學士限制婦女與兒童受教育深感失望，但認為美國仍應透過外交接觸尋求改善阿富汗人權與婦女權利的可能，並未支持神學士統治。
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