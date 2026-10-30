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WNBA總決賽G6 女武神大比分落敗 終局31日晚5時開打

記者王子涵／舊金山報導
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WNBA總決賽終局之戰將回到舊金山大通中心，31日下午5時開打。（球迷Vivia...
WNBA總決賽終局之戰將回到舊金山大通中心，31日下午5時開打。（球迷Vivian供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

女武神在總決賽G6以69比80不敵夢隊，系列賽被追成3比3，31日下午5時將回到舊金山大通中心決勝搶七。

金州女武神（Golden States Valkyries）的球迷29日早上8點就趕到大通中心外排隊入場，儘管主隊在幾千哩外的亞特蘭大，但這無法阻擋「Ballhalla」的力量聚集在一起，為主隊的首座WNBA總冠軍加油。然而比賽一開始的走勢便出乎所有人的意料，亞特蘭大夢隊（Atlanta Dream）手感火熱，首節便拿下32分，領銜女武神近17分，直接失去了比賽的懸念，全場最大分差更是達到25分。最終，夢隊以80比69輕取女武神，總比賽扳至3比3平，總決賽拖入搶七。

要知道就在兩天前，女武神積極的防守將夢隊的全場得分限制在64分，而G6第一節結束後，夢隊就已砍下32分。三分命中率全隊達到恐怖的43%，30投13中，是夢隊整個系列賽發揮最佳的一場比賽。其中格蕾（Allisha Gray）三分球7投5中，海沃德（Rhyne Howard）6投4中。

反觀女武神這邊，儘管從下半場開始穩住陣腳，但依舊難以縮小分差。夢的體系防守，逼迫女武神的進攻往往以巴頓（Veronica Burton）和威廉斯（Gabby Williams）單打結束，兩者更是出現六次上籃不進的掙扎表現。

球迷Vivian Chen表示，她一早從德利市出發，為了給主隊加油，「我們相信在G7，在我們的主場，我們會拿到總冠軍」。

華人張先生表示，夢隊首節的手感「熱得發燙」，「女武神的防守做的沒有太大問題，當對手的手感像今天這麼好時，能做的真的很少」。

WNBA總決賽終局之戰將回到舊金山大通中心，31日下午5時開打。

精華 FAQ

  • 女武神以69比80輸給亞特蘭大夢隊，系列賽被追成3比3平手，總決賽因此拖入搶七，勝負要等31日的終局之戰決定。

  • 夢隊首節火力全開拿下32分，全場三分球30投13中、命中率達43%，其中Allisha Gray與Rhyne Howard外線準星特別突出，讓比賽很早失去懸念。

  • WNBA總決賽搶七將於31日下午5時在舊金山大通中心舉行，現場球迷相信女武神能在主場再度展現防守與氣勢，拿下首座總冠軍。

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