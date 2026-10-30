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紐約男花149天走2500哩穿越美國 到舊金山當晚就被偷

編譯組／綜合報導
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29歲的里維拉於26日抵達馬連縣，而事情正是從那裡開始變得一團糟。（取自里維拉G...
29歲的里維拉於26日抵達馬連縣，而事情正是從那裡開始變得一團糟。（取自里維拉GoFundMe頁面）

AI摘要

文章摘要整理：

里維拉自紐約徒步149天橫跨美國，抵達舊金山後卻接連遭竊與受挫，所幸也獲得不少陌生人與酒店伸出援手。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，紐約青年里維拉（Chantz Rivera）於5月31日離開他在布朗士區（Bronx）的家，決定徒步向西行進。他花了149天時間徒步穿越了2500哩的美國，全程推著一輛購物車，在Instagram上積累了超過5萬名粉絲，並通過眾籌籌集了近1萬6000元。這位29歲的年輕人於周一（26日）抵達馬連縣，而事情正是從那裡開始變得一團糟。

「標準」周三（28日）通過電話採訪了他，當時他正下榻在舊金山的一家酒店。他說第一晚是在金門公園睡的，在舊金山無親無故，原本打算在這兒待一周，然後去洛杉磯，之後可能去拉斯維加斯待一陣子，最後就坐飛機回家，沿途則打算全程坐火車。

他在舊金山期並不太順。金門公園醒來後，他去Fillmore街和金門大道的交匯處麥當勞，結果他的移動電源和一個小包被偷了，其中他的存儲卡和U盤裡存著視頻和照片。這才讓他火大，因為那些視頻是買不到的，是他真正珍視的東西。

更有來自Instagram的人雖幫他預定了一家汽車旅館房間，卻沒付錢，就只能泡湯。後來他又意識到，在沙加緬度的一個公交車站把購物車留下時，還把別人送給的一雙鞋忘在那兒了。他馬上回到購物車那裡，結果車已經不見了。事情發生得特別快，還不到一個小時。

但Timbri酒店的總經理給他發消息說可以安排他住一、兩晚。後來還有人聯繫他，說要開車帶他逛逛城裡，吃點披薩，還帶他去了雙子峰（Twin Peaks），就是舊金山的最高處。

他有很多粉絲，甚至有人主動提議幫他理髮。但有一次被一個警察叫停，查了他的名字，結果什麼都沒查出來，基本上就放他走了。

他也看到了馬連縣的洪水，他不得不涉水而過，感覺簡直就大海提前來迎接他了。

橫穿美國的時候有幾個人認出了他。在俄亥俄州和印第安納州，很多人主動找他搭話。俄亥俄州哥倫布市有個人主動聯繫他，還給他買了一雙鞋。

他稱，給他留下的印象最深的地方是科羅拉多州，還有舊金山，美麗得簡直就像電影裡的場景一樣。

這次旅行艱難的階段有俄亥俄州連綿的大雨、科羅拉多州綿長的山坡，但賓夕法尼亞州的山坡卻陡峭得驚人，而他不是單純地走上山坡，而是要推著沉重的東西。那輛推車大概有50磅重。

「標準」希望他能盡情享受舊金山，因為他做了一件真正了不起的事。

紐約青年5月31日離開布朗士區，徒步從紐約一路走到舊金山，於周一晚上抵達。（本報...
紐約青年5月31日離開布朗士區，徒步從紐約一路走到舊金山，於周一晚上抵達。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 他於5月31日自布朗士出發，花149天徒步約2500哩橫跨美國，全程推著約50磅重的購物車前進，並在Instagram累積超過5萬名粉絲。

  • 他第一晚在金門公園過夜，隔天到麥當勞時被偷走移動電源與小包，裡面的存儲卡和U盤也不見了；後來購物車和一雙鞋也先後失去。

  • 途中有粉絲幫他眾籌近1萬6000元，俄亥俄州有人替他買鞋，舊金山也有人帶他吃披薩、參觀雙子峰，酒店經理還主動聯繫提供住宿。

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