流感提前來襲 舊金山衛生局籲華人勿等高峰才打疫苗

衛生局公共關係副主任林偉浩（左）提醒，今年防疫需要「未雨綢繆」；Silver Avenue家庭健康中心醫療主任白幹榮（右）說，今年流感提前流行，接種安排也應提前，不要等到身邊多人染病才行動。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山衛生局指出今年流感提早來襲，呼籲華人社區及早接種疫苗，特別是長者、兒童與高風險族群，以降低重症與死亡風險。

今年流感 季提早到來，舊金山 市公共衛生局29日上午召開中文記者會，呼籲華人社區及早接種流感疫苗 （Flu Shot），尤其長者兒童、以及有健康風險的居民，更不應等到感染高峰季才採取行動。衛生局公共關係副主任林偉浩（Victor Lim）提醒，今年防疫需要「未雨綢繆」。

Silver Avenue家庭健康中心醫療主任白幹榮表示，舊金山市往年通常於10月開始出現流感活動，12月至翌年2月進入高峰，但今年10月已觀察到較多病例。他也提到，日本部分地區今年8月便進入流感流行期。

「許多居民選擇在流感高峰期才施打疫苗。」白幹榮說，今年流感提前流行，接種安排也應提前，不要等到身邊多人染病才行動。

林偉浩表示，流感傳播可能與國際旅行、人員往來有關。他提到，不少華人及亞裔居民赴日本旅遊，往返期間可能接觸病毒，提醒計畫出遊或剛返家的居民留意身體狀況。

衛生局的資料顯示，截至10月17日，舊金山市流感檢測陽性率已處於「非常高」水平，但住院率仍屬「低」水平。衛生局亦於10月1日公布，本呼吸道病毒季已出現首宗成人流感相關死亡個案。

白幹榮也分享，近期一名本身患有基礎疾病的華人病患，感染流感後身感不適，抵達Silver Avenue家庭健康中心就診後，短短數日內便不幸離世，十分遺憾。他強調，打過疫苗並不代表100%不會感染，但萬一染病，將有助大幅降低重症風險。

衛生局亦建議，民眾在擁擠的室內場所及旅行途中，可考慮佩戴貼合臉部的口罩。

依衛生局建議，年滿六個月的民眾都應每年接種流感疫苗，尤其是對於孕婦、65歲以上長者和嬰兒。而Covid疫苗則是面向所有6至23個月、65歲以上、2到18歲有健康風險、從未施打Covid疫苗、以及19至64歲有高健康風險的人群。

流感與新冠疫苗可於同次就診接種，多數主要醫療保險，包括Medi-Cal，均有給付。

沒有醫療保險、年滿四歲的舊金山市居民，可前往Van Ness大道27號的衛生局AITC診所免費接種流感及新冠疫苗。

依衛生局建議，年滿六個月的民眾都應每年接種流感疫苗，尤其是對於孕婦、65歲以上長者和嬰兒。（取自加州衛生局）