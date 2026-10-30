流感提前來襲 舊金山衛生局籲華人勿等高峰才打疫苗
舊金山衛生局指出今年流感提早來襲，呼籲華人社區及早接種疫苗，特別是長者、兒童與高風險族群，以降低重症與死亡風險。
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舊金山衛生局指出今年流感提早來襲，呼籲華人社區及早接種疫苗，特別是長者、兒童與高風險族群，以降低重症與死亡風險。
今年流感季提早到來，舊金山市公共衛生局29日上午召開中文記者會，呼籲華人社區及早接種流感疫苗（Flu Shot），尤其長者兒童、以及有健康風險的居民，更不應等到感染高峰季才採取行動。衛生局公共關係副主任林偉浩（Victor Lim）提醒，今年防疫需要「未雨綢繆」。
Silver Avenue家庭健康中心醫療主任白幹榮表示，舊金山市往年通常於10月開始出現流感活動，12月至翌年2月進入高峰，但今年10月已觀察到較多病例。他也提到，日本部分地區今年8月便進入流感流行期。
「許多居民選擇在流感高峰期才施打疫苗。」白幹榮說，今年流感提前流行，接種安排也應提前，不要等到身邊多人染病才行動。
林偉浩表示，流感傳播可能與國際旅行、人員往來有關。他提到，不少華人及亞裔居民赴日本旅遊，往返期間可能接觸病毒，提醒計畫出遊或剛返家的居民留意身體狀況。
衛生局的資料顯示，截至10月17日，舊金山市流感檢測陽性率已處於「非常高」水平，但住院率仍屬「低」水平。衛生局亦於10月1日公布，本呼吸道病毒季已出現首宗成人流感相關死亡個案。
白幹榮也分享，近期一名本身患有基礎疾病的華人病患，感染流感後身感不適，抵達Silver Avenue家庭健康中心就診後，短短數日內便不幸離世，十分遺憾。他強調，打過疫苗並不代表100%不會感染，但萬一染病，將有助大幅降低重症風險。
衛生局亦建議，民眾在擁擠的室內場所及旅行途中，可考慮佩戴貼合臉部的口罩。
依衛生局建議，年滿六個月的民眾都應每年接種流感疫苗，尤其是對於孕婦、65歲以上長者和嬰兒。而Covid疫苗則是面向所有6至23個月、65歲以上、2到18歲有健康風險、從未施打Covid疫苗、以及19至64歲有高健康風險的人群。
流感與新冠疫苗可於同次就診接種，多數主要醫療保險，包括Medi-Cal，均有給付。
沒有醫療保險、年滿四歲的舊金山市居民，可前往Van Ness大道27號的衛生局AITC診所免費接種流感及新冠疫苗。
因為今年流感季提早出現，10月就已有較多病例，衛生局希望居民趁疫情尚未全面升高前接種，以降低感染後出現重症、住院甚至死亡的風險。 衛生局建議6個月以上民眾每年接種，尤其是孕婦、65歲以上長者、嬰兒，以及有健康風險的居民；同時也提醒擁擠室內與旅行時可戴貼合臉部的口罩。 可以同次就診接種，且多數主要醫療保險包括Medi-Cal都有給付；沒有醫療保險、年滿4歲的舊金山市居民，則可到Van Ness大道27號AITC診所免費接種。
精華 FAQ
因為今年流感季提早出現，10月就已有較多病例，衛生局希望居民趁疫情尚未全面升高前接種，以降低感染後出現重症、住院甚至死亡的風險。
衛生局建議6個月以上民眾每年接種，尤其是孕婦、65歲以上長者、嬰兒，以及有健康風險的居民；同時也提醒擁擠室內與旅行時可戴貼合臉部的口罩。
可以同次就診接種，且多數主要醫療保險包括Medi-Cal都有給付；沒有醫療保險、年滿4歲的舊金山市居民，則可到Van Ness大道27號AITC診所免費接種。
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