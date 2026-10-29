我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

DoorDash擬收購生鮮配送平台Instacart

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
DoorDash或將收購生鮮雜貨配送服務商Instacart。（本報檔案照）
DoorDash或將收購生鮮雜貨配送服務商Instacart。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

消息指出，DoorDash正洽談收購生鮮配送平台Instacart，交易估值約170億元，若成真將擴大其在雜貨配送市場的布局。

聖荷西信使報（Mercury News）援引的華爾街日報報導稱，總部設在舊金山的DoorDash這家因遞送餐食和零售商品到客戶家門而廣受歡迎的服務商，目前正就收購生鮮雜貨配送平台Instacart進行談判。

這兩家競爭對手與其他多家在線配送服務商展開競爭，包括亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、Postmates和優步（Uber）。不過，Instacart專注於生鮮雜貨配送，而非餐廳製作的餐食。

報導援引知情人士的話稱，DoorDash最早可能於本周完成對Instacart的收購。這筆交易對Instacart的估值約為170億元。

在周一（26日）關於此次潛在收購的報導發布前，Instacart的市值約為130億元。過去五天裡，其股價上漲了近19%，至每股約60元；其市值為140億元。

與此同時，DoorDash的股價在過去五天裡下跌了10%，周二（27日）收盤價約為每股170元；其市值約為730億元。

DoorDash於2020年新冠疫情高峰期上市，Instacart則於2023年上市。

DoorDash正尋求通過無人機和自主配送機器人拓展業務，目前已為Kroger和Safeway等超市提供配送服務。該公司還與CVS、梅西百貨（Macy′s）和Target合作，配送各類日用品。

DoorDash若收購Instacart，將為其業務版圖增添一個以生鮮食品配送為主的重大平台。兩家公司均依賴獨立承包商通過應用程式為客戶選購並配送商品。

華爾街日報還報導稱，優步曾考慮收購Instacart，但相關談判已不再進行。DoorDash尚未立即回應置評請求。

精華 FAQ

  • 根據華爾街日報引述的報導，DoorDash正在與Instacart進行收購談判，最快可能在本周完成。這筆交易若落實，將讓DoorDash進一步擴大其配送服務範圍。

  • 報導指出，DoorDash收購Instacart的交易估值約為170億元。相較之下，Instacart在相關消息前市值約130億元，近期股價也因市場預期上升。

  • 若收購成功，DoorDash將把以餐食與零售配送為主的業務，進一步延伸到生鮮雜貨配送。這也有助於它與Amazon、Walmart、Uber等競爭者在更大市場中對抗。

DoorDash 沃爾瑪 亞馬遜

上一則

涉竊聽OpenAI沙國籍前工程師 被大陪審團起訴

下一則

把田德隆遊民變殭屍 射擊遊戲挨轟下架

延伸閱讀

好市多登DoorDash平台 11/1前滿百打8折

好市多登DoorDash平台 11/1前滿百打8折
Anthropic上市案點燃AI買氣 美股費半大漲2.8% AI疑慮仍在

Anthropic上市案點燃AI買氣 美股費半大漲2.8% AI疑慮仍在
招聘本國勞工要郵寄申請涉歧視 食品外送平台Instacart罰500萬元

招聘本國勞工要郵寄申請涉歧視 食品外送平台Instacart罰500萬元
佛州一家四口住船上花一年時間遊東岸 生活採買不是問題

佛州一家四口住船上花一年時間遊東岸 生活採買不是問題
馬斯克積極布局通訊 SpaceX洽租8萬基地台、傳10億元入股Skydance

馬斯克積極布局通訊 SpaceX洽租8萬基地台、傳10億元入股Skydance

熱門新聞

加州公路巡警在聲明中說：司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

2026-10-22 20:04
史丹福大學胡佛研究院研究員祁凱立針對近期台北市長選戰民調變化提出分析，並分享對公開辯論及全台地方選舉趨勢的觀察。（記者王湘涵/攝影）

台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵

2026-10-24 02:20
「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

2026-10-21 14:27
人工智慧公司Anthropic創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。（美聯社）

Anthropic暴紅、估值或逾2兆 創辦人曾唸這所知名高中

2026-10-27 13:01
海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)

海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅 即將進行拍賣

2026-10-21 20:34
舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水，呼籲居民提前準備防災物資。（記者李怡/攝影）

舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水 呼籲居民提前準備防災物資

2026-10-23 21:48

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱