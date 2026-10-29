「請病假吧」 WNBA女武神波頓號召球迷助陣總決賽
女武神後衛波頓在G5勝利後幽默呼籲球迷「請病假」進場，球隊也配合發文助陣；而總決賽第6戰因場地與賽程調整，改在工作日中午舉行。
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女武神後衛波頓在G5勝利後幽默呼籲球迷「請病假」進場，球隊也配合發文助陣；而總決賽第6戰因場地與賽程調整，改在工作日中午舉行。
WNBA總決賽第六場將於美西時間29日上午9時30分開打，選擇在一個工作日清晨比賽，是WNBA與多方妥協下的結果。金州女武神隊後衛波頓（Veronica Burton）在贏下G5關鍵比賽後，向球迷開玩笑的建議：「請病假吧！」女武神官方帳號甚至發布病假郵件內容，以此號召球迷支持、看球。
女武神26日晚在舊金山市大通中心以64比55擊敗亞特蘭大夢隊，取得系列賽3比2領先。在賽後記者會，當被問到想對忠實球迷說些什麼時，波頓直接回答：「請病假，我推薦這麼做。」
坐在旁邊的史托克斯（Kiah Stokes）隨即假咳幾聲，接話說：「你們知道怎麼假裝咳嗽吧？我們不都做過嗎？」
「請病假。」波頓笑著再說一次，逗得現場大笑。她隨後補充：「但我們有全聯盟最棒的球迷，所以我相信，不管什麼時間，他們都會支持我們。」
加入聯盟第二季，女武神已建立起讓大通中心場場滿座的球迷群體。球隊主場被暱稱為「Ballhalla」，名稱取自北歐神話中的英靈殿Valhalla；淡紫與黑色的球衣及周邊商品，也吸引全美球迷穿戴支持。
第六場將在亞特蘭大當地中午12時30分舉行，主隊球迷也得面對工作及上課的安排。夢隊教練史梅斯科（Karl Smesko）坦言，平日中午進場對部分人並不現實。「他們有工作，沒辦法到場，這讓我感到失望。但我真的希望，盡可能有更多人能看到這場比賽。」
此次時間調整，源於NBA老鷹隊當晚也要在State Farm Arena迎戰騎士隊。這座球場可容納約1萬7000人，遠多於夢隊例行賽主場Gateway Center Arena的3500個座位。
聯盟在總決賽第六場原本準備回到Gateway Center，直到26日第五場開打前數小時，才確定留在較大的球場，並改至中午開打。
她在賽後記者會笑著說「請病假，我推薦這麼做」，並補充球隊擁有全聯盟最棒的球迷，相信不論什麼時間都會支持他們。 球隊官方帳號發布了病假郵件內容，延續波頓的幽默話題，鼓勵球迷用輕鬆方式支持球隊並收看總決賽第6戰。 原本要回到較小的Gateway Center Arena，但因老鷹隊同晚也要使用State Farm Arena，聯盟最後改到較大球場並提前至中午，讓主客隊球迷都得調整工作和上課安排。
精華 FAQ
她在賽後記者會笑著說「請病假，我推薦這麼做」，並補充球隊擁有全聯盟最棒的球迷，相信不論什麼時間都會支持他們。
球隊官方帳號發布了病假郵件內容，延續波頓的幽默話題，鼓勵球迷用輕鬆方式支持球隊並收看總決賽第6戰。
原本要回到較小的Gateway Center Arena，但因老鷹隊同晚也要使用State Farm Arena，聯盟最後改到較大球場並提前至中午，讓主客隊球迷都得調整工作和上課安排。
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