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吸食標榜植物萃取毒品 37歲博士殞命

記者王子涵／綜合報導
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法醫在死者體內及其疑似服用的補充劑包裝內，均檢出MGM-15。該產品品牌為Scr...
法醫在死者體內及其疑似服用的補充劑包裝內，均檢出MGM-15。該產品品牌為Script Botanicals x Maui Labs。（取自舊金山公共衛生局）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山37歲生技公司數據科學家舒爾特疑因吸食標榜植物萃取的產品，誤觸新型合成鴉片類MGM-15而過量身亡，包裝未揭露危險成分。

舊金山紀事報報導，舊金山市上月首宗新型合成鴉片類藥物MGM-15意外過量死亡個案，死者身分28日曝光，為37歲的舒爾特（Robert Schuldt），生前任職於知名生技公司Genentech，擔任數據科學家。家人向調查人員表示，他不久前才取得博士學位、成功減重並訂婚，對未來抱持積極態度，卻在生活看似步入新階段時驟然離世。

法醫報告顯示，舒爾特血液中驗出MGM-15，調查人員也在其物品中找到標榜「貓爪藤植物萃取物」（Cat′s Claw Botanical Extract）的空包裝。官員指出，該產品包裝既未標示含有MGM，也未說明含有卡痛葉（kratom）衍生成分。

據法醫報告，9月22日凌晨約5時，舒爾特異常響亮的鼾聲驚醒未婚妻。未婚妻隨後移至客廳沙發繼續睡覺，約兩個半小時後醒來，發現舒爾特在兩人位於Alamo Square的公寓臥室內失去反應，立即撥打911。

接線救援人員指導實施急救，舒爾特仍於上午7時55分死亡。

未婚妻向調查人員表示，舒爾特前一天曾抱怨感到頭昏，但除此之外身體健康。舒爾特過去偶爾會娛樂性使用藥物，但未說明種類，也不知道舒爾特近期曾飲酒或用藥。

調查人員得知，舒爾特近期購買過一款以「貓爪藤植物萃取物」名義販售的產品，並在包裝內驗出卡痛葉生物鹼。卡痛葉是一種具有精神活性作用的植物，MGM-15則是由其衍生的合成藥物。

舊金山市公共衛生局行為健康服務主任庫寧斯（Hillary Kunins）表示，死者使用的產品包裝，完全沒有提及含有MGM，也未標示為卡痛葉衍生產品。

庫寧斯指出，MGM-15效力達嗎啡的50倍，也已在猶他州、密西西比州及華盛頓州造成過量死亡。此類合成衍生物可能導致呼吸停止，不同產品之間的強度也可能有很大差異。

卡痛葉本身並非聯邦管制物質，但聯邦食品暨藥物管理局表示，不得將其合法添加於食品，或作為膳食補充劑行銷。聯邦緝毒局於8月將MGM-15及其他危險卡痛葉衍生物列為第一級管制藥物，限制製造、販售及使用。加州則尚未通過明文禁止卡痛葉的法律，目前主要依食品安全法規，將含卡痛葉的食品及飲料視為摻雜產品，禁止販售供人食用。

依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療，也曾擔任英語第二語言及電腦科學的志工教師。

依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學...
依舒爾特的LinkedIn資料，他在Genentech擔任健康經濟與結果研究科學家，過去曾於阿肯色醫學大學研究居家醫療。（取自舒爾特LinkedIn）

精華 FAQ

  • 死者是37歲的Robert Schuldt，任職於Genentech，職稱為健康經濟與結果研究相關的數據科學家。家人表示，他剛取得博士學位並訂婚，原本正迎向人生新階段。

  • 法醫在舒爾特血液中驗出MGM-15，調查人員也在其物品中找到標榜「貓爪藤植物萃取物」的空包裝，且包裝未標示MGM或卡痛葉衍生成分，指向誤食高風險產品。

  • 官員指出，MGM-15效力可達嗎啡的50倍，可能導致呼吸停止，且不同產品強度差異很大。聯邦已將其列為第一級管制藥物，但加州對卡痛葉相關產品仍以食品法規處理。

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