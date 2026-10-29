營業倒數… 庫比蒂諾樹夏奶茶店11月8日關 顧客不捨

樹夏奶茶庫比蒂諾店即將關門。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 庫比蒂諾樹夏奶茶店因合作方終止營運協議，將於11月8日關店，顧客對其用料豐富、口味佳感到不捨，品牌則表示正積極尋找新店址並規劃升級後重啟。

庫比蒂諾樹夏奶茶店宣布，將於11月8日結束營業。消息傳出後，不少消費者表示不捨，認為雖然店內飲品價格不算便宜，但用料豐富、口味出色，是讓人願意回訪的原因。

樹夏27日公告中，因合作方決定終止營運協議，庫比蒂諾門市將於11月8日營業結束後關閉。店方對此表示遺憾，並向顧客致歉，稱結業後將暫時無法繼續提供服務。

對於門市即將結業，消費者相當惋惜。有顧客認為，樹夏的飲品雖然價格不算低，但配料豐富、整體口味好，具有一定特色，因此得知店面即將關閉後感到可惜。對習慣到店購買飲品的顧客而言，少了一個熟悉的選擇，也令人不捨。

顧客周小姐表示，她非常喜歡樹夏的榴槤口味奶茶，店家使用榴槤相當大方，榴槤味濃郁，飲品中還加入許多大福，口感豐富。「榴槤放得很多，味道很濃，還有很多大福，非常好喝，而且喝完很有飽足感。」得知門市即將結業，她感到相當遺憾。

樹夏在公告中表示，品牌正積極尋找新店址，並計畫更新及升級店面概念，希望未來能以更好的產品體驗及更舒適的空間重新迎接顧客。品牌也強調，將繼續在當地經營，並計畫透過開設更多門市服務顧客。店方提醒，顧客如持有會員儲值金或積分，應在11月8日前到店使用，以免權益失效。新店地址確定後，將另行公布。

樹夏奶茶庫比蒂諾店宣布即將關店。（取自樹夏官方Instagram）