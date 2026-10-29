全美最宜女性從事科技業10大城 灣區這3城市入列

全美國最大的50個城市中，聖荷西最適合女性從事科技業。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： SmartAsset評比美國50大城後指出，舊金山灣區的聖荷西、舊金山與屋崙躋身女性最適合從事科技業的前10名，但整體仍面臨薪資差距。

舊金山灣區 有三個大城市，躋身全美最適合女性從事科技業十大城市行列。

聖荷西 信使報報導，女性在科技業的代表性仍然不足，根據美國平等就業機會委員會的數據，女性占美國總勞動力的近一半，但在高科技產業勞動力中僅占22.6%。女性在科技領域的就業機會因地域而異，這些差異影響著她們獲得工作、職業發展和收入潛力的機會。

在某些地方，女性在科技從業人員中所占比率較高，薪資差距也較小，並且享有較強勁的當地勞動力市場。而在其他地方，她們可能面臨較具挑戰性的職業環境。

SmartAsset評估了美國50個最大城市的數據，並根據四個指標為每個城市分配一個綜合評分：科技行業男女薪酬差距；女性在科技從業人員中的占比；科技就業集中度，即科技從業人員占當地勞動力的比率；以及經地區物價差異調整後的女性科技從業人員收入中位數。（收入調整考慮了當地的購買力，使高成本城市和低成本城市的薪資更具可比性。）

聖荷西是女性科技從業人員最多的城市。聖荷西超過10%的勞工從事科技業，在這些從業者中，27.2%是女性，她們的收入中位數估計為16萬7223元，經地區物價差異調整後為14萬3918元。然而，儘管聖荷西總體排名第一，但女性科技從業人員的收入僅為男性同儕的80.5%。

底特律是女性科技從業人員比率最高的城市。底特律近四成的科技從業人員（39.7%）是女性，是本次研究中女性比率最高的城市。

舊金山整體排名第三，女性科技工作者有1萬2743人，占科技業勞動力的25.4%，女性科技工作者收入中位數（調整後）為13萬5887元（未調整時是16萬5312元），是男性科技工作者收入的79.6%。

屋崙整體排名第七，女性科技工作者有3201人，占科技業勞動力的26%，

女性科技工作者收入中位數（調整後）為11萬4171美元（未調整時是13萬8893元），女性科技工作者的收入是男性同儕收入的74.3%。