「黃金8秒」學習爸媽聲音 李建復推「愛播寶貝」AI伴讀

「ibokids愛播寶貝」AI互動故事平台正式上線，聲朗文化創辦人李建復（右三）、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（右四）、麗嬰房副總經理達芮鎧（左四）及MOMO親子台檸檬哥哥（右一）等嘉賓共同出席記者會。（愛播寶貝提供）

AI摘要 文章摘要整理： 李建復與台灣AI團隊推出愛播寶貝，運用語音克隆和正版故事內容，讓父母用自己的聲音隨時陪伴孩子，並進一步布局母嬰與海外通路。

AI科技走進親子 生活，成為育兒新幫手。由民歌歌手李建復創辦的聲朗文化，攜手台灣人工智慧 實驗室及雅婷智慧，推出「ibokids愛播寶貝」AI互動故事平台，結合語音克隆技術與正版授權故事內容，讓忙碌的父母也能透過自己的聲音，隨時為孩子說故事。

愛播寶貝日前在台北舉行上線記者會，聲朗文化創辦人李建復與台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾出席，介紹AI語音技術在親子生活中的應用。李建復表示，隨著AI技術發展，如今只需錄製所謂的「黃金8秒」，便能生成個人聲音分身，擬真程度約達70%至80%。不同於傳統預錄故事，平台可運用語音分身朗讀不同的正版授權故事內容，讓家長不必每次重新錄音。

李建復指出，創立平台的初衷，是希望透過AI技術延續父母對孩子的愛。現代家長工作忙碌，難以時時陪伴孩子，透過AI語音技術，即使不在孩子身邊，也能以熟悉的聲音陪伴孩子成長。

杜奕瑾則從AI發展的角度指出，外界談論人工智慧，往往聚焦於算力、數據與宏大的技術計畫，但回到家庭，最重要的仍是如何照顧每個人的日常生活。面對少子化及父母工作忙碌的現象，AI應結合專業技術，發展真正有溫度、能被家庭感受到的服務。他強調，語音克隆並非一味追求100%還原，而是希望透過熟悉的聲音，帶給孩子信任、安全與互動感，讓科技延續親子陪伴，而非取代父母的角色。

MOMO親子台檸檬哥哥也驚喜現身，分享兒童表演者對AI語音應用的看法。他表示，哥哥姐姐經常在第一線與小朋友互動，孩子的反應直接而真實，因此不擔心被AI取代。他也提出，親子台的哥哥姐姐各自擁有不同的聲音特色，若能透過AI技術延續這些熟悉的聲音，陪伴孩子成長，也能成為童年難得的回憶。

檸檬哥哥也特別肯定平台對正版授權的重視。他指出，兒童頻道深知內容版權的重要性，結合授權故事與AI互動技術，對創作者及表演藝術工作者而言，是一項值得肯定的保障。

除了AI技術與故事內容，愛播寶貝也積極拓展親子市場。麗嬰房副總經理達芮鎧（Ricardo Davila）介紹，雙方透過實體與線上通路推廣平台的合作規畫，並展示專屬禮物卡。未來將從月子中心、母嬰通路延伸至兒童電商及海外市場，讓AI語音故事服務走進更多家庭。