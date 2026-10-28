我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／Fed利率不動、以色列巴西大選、AI泡沫已在中國破滅？

西班牙高鐵追撞至少68死 交通部長：調度下錯指令

千黛亞現身支持 女武神擊敗亞特蘭大夢隊 離總冠軍僅剩1場

記者王子涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
千黛亞整晚投入加油，下半場還拿起主辦方發放的充氣加油棒。（取自WNBA官網）
千黛亞整晚投入加油，下半場還拿起主辦方發放的充氣加油棒。（取自WNBA官網）

AI摘要

文章摘要整理：

女武神以64比55守住主場，在WNBA總決賽取得3比2領先，距隊史首冠僅一步之遙；千黛亞到場助陣，也讓賽事氣氛更加沸騰。

金州女武神26日晚回到舊金山市大通中心，以64比55擊敗亞特蘭大夢隊，在WNBA總決賽取得3比2領先，距離隊史首座總冠軍僅差一勝。灣區屋崙出生的國際影星千黛亞（Zendaya）也到場助陣，賽後更走進更衣室，與球員一起慶祝。

從第3場慘敗26分，到第4場客場扳平系列賽，女武神如今重拾起建隊之本的防守紀律，此役只讓對手全場僅拿下55分，女武神守住主場，將爭冠主動權握在手中。

後衛波頓（Veronica Burton）拿下13分、八個籃板及四次搶斷，攻守兩端都有貢獻。而千黛亞現身，也讓她上周許下的心願成真。波頓此前曾公開邀請千黛亞與湯姆霍蘭德（Tom Holland）來看球，還坦言，若知道千黛亞坐在場邊，自己可能會「有一點緊張」。

千黛亞整晚投入加油，下半場還拿起主辦方發放的充氣加油棒。她也將女武神贈送的T恤套在原本的服裝外，大螢幕每當帶到她，現場便響起熱烈歡呼。社群媒體影片顯示，她賽後進入更衣室，與女武神球員分享贏球喜悅。

千黛亞與球隊主將威廉斯合影。（取自WNBA官網）
千黛亞與球隊主將威廉斯合影。（取自WNBA官網）

當晚座上來賓還包括灣區饒舌歌手也是勇士隊長期的支持者E-40、女足世界盃冠軍拉皮諾（Megan Rapinoe），以及12度入選NBA全明星的保羅（Chris Paul）。

女武神接下來將前往亞特蘭大，第六場定於29日(周四)美西時間上午9時30分開打。經多方協調，比賽確定留在可容納約1萬7000人的State Farm Arena，避免移回夢隊僅有3500個座位的主場。NBA老鷹隊當晚迎戰騎士的比賽，則延後一小時舉行。

對於提早開賽，女武神教練中瀨（Natalie Nakase）表示，球隊最關注的是「休息與恢復」，也相信球迷會想辦法收看。「他們會拿出手機看球。我毫不懷疑，一路支持我們的人都會看。」

夢隊則已無退路。球星格蕾（Allisha Gray）說：「這是總決賽，不管是上午8時、晚上10時，還是午夜，我們都要做好該做的事。」若夢隊扳平，雙方將於31日周六回到大通中心，以第七場決定冠軍。

精華 FAQ

  • 女武神在主場以64比55擊敗亞特蘭大夢隊，將WNBA總決賽戰局改寫為3比2領先，距離隊史首座總冠軍只差1勝。

  • 千黛亞到場為女武神加油，下半場還拿起充氣加油棒，並把球隊T恤套在外面；賽後她更進入更衣室，和球員一起慶祝，現場因此歡呼不斷。

  • 第6戰將於29日美西時間上午9時30分在亞特蘭大開打，場地確定留在可容納約1萬7000人的State Farm Arena；若夢隊扳平，第7戰則回到大通中心。

亞特蘭大 灣區 舊金山

上一則

台灣總統直選30周年 柏加大辦研討會

下一則

舊金山小學改採就近優先入學 家長憂未來難跨區就讀

延伸閱讀

老鷹延賽讓場 WNBA總決賽G6留大球館 女武神保主場優勢

老鷹延賽讓場 WNBA總決賽G6留大球館 女武神保主場優勢
金州女武士內線失守 總決賽1比1轉戰亞特蘭大

金州女武士內線失守 總決賽1比1轉戰亞特蘭大
NBA／愛德華領軍主場痛宰暴龍 灰狼開季3連勝狂贏70分

NBA／愛德華領軍主場痛宰暴龍 灰狼開季3連勝狂贏70分
NBA／尼克冠軍夜遭76人砸場 詹皇轉隊首秀自認可以打得更好

NBA／尼克冠軍夜遭76人砸場 詹皇轉隊首秀自認可以打得更好
MLB世界大賽／釀酒人球迷從威州趕赴佛州 盼見證隊史首冠

MLB世界大賽／釀酒人球迷從威州趕赴佛州 盼見證隊史首冠

熱門新聞

加州公路巡警在聲明中說：司機表示，事發時車輛正以全自動駕駛（FSD）模式行駛。（加州公路巡警提供）

特斯拉全自駕再出事：71歲老翁深夜被撞死 金山司機稱全程FSD

2026-10-22 20:04
史丹福大學胡佛研究院研究員祁凱立針對近期台北市長選戰民調變化提出分析，並分享對公開辯論及全台地方選舉趨勢的觀察。（記者王湘涵/攝影）

台北市長民調拉鋸選情生變?史丹福學者：公開辯論成關鍵

2026-10-24 02:20
「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

加州十大最佳公立小學出爐 學生實測成績揭水分？

2026-10-21 14:27
人工智慧公司Anthropic創辦人阿莫戴（Dario Amodei）。（美聯社）

Anthropic暴紅、估值或逾2兆 創辦人曾唸這所知名高中

2026-10-27 13:01
海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅即將進行拍賣。(Google Maps)

海崖區惡名昭彰被非法占住的舊金山豪宅 即將進行拍賣

2026-10-21 20:34
舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水，呼籲居民提前準備防災物資。（記者李怡/攝影）

舊金山宣布緊急狀態防暴雨洪水 呼籲居民提前準備防災物資

2026-10-23 21:48

超人氣

更多 >
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路

每年可獲千元退休儲蓄補助 國稅局匹配計劃2027上路
郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%

郵輪突停航200住戶環遊世界卡在柬埔寨 都怪燃料爆漲300%
華人建新房 花2年通過市府批准 因鄰居不滿又泡湯

華人建新房 花2年通過市府批准 因鄰居不滿又泡湯