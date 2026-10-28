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49人隊租金爭議延燒 市長候選人李維體育場外發聲

記者王湘涵╱聖他克拉拉報導
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舊金山49人隊辦公室租金爭議延燒，「社區參與聯盟」等倡議組織27日到李維體育場抗...
舊金山49人隊辦公室租金爭議延燒，「社區參與聯盟」等倡議組織27日到李維體育場抗議，「拒絕免費租金」。（主辦單位提供）

AI摘要

文章摘要整理：

49人隊租金爭議在選前持續升溫，社區團體與市長候選人渡邊齊聚李維體育場外，要求球隊提高透明度並以居民利益為先。

距離11月3日地方選舉僅剩一周，舊金山49人隊辦公室租金爭議持續延燒。社區參與聯盟（Coalition for Community Engagement）27日上午在聖他克拉拉李維體育場外舉行記者會，高喊「拒絕免費租金」，要求球隊提高財務及政治獻金透明度。聖他克拉拉市長候選人渡邊（Kathy Watanabe）到場發聲，呼籲市府以居民利益為優先。

「拒絕免費租金！（No free rent）」社區參與聯盟創辦人艾斯科巴（Edward Escobar）批評，億萬富翁不應要求公共機構分攤自身費用。他喊出「聖他克拉拉不是商品（Santa Clara is not for sale）」的口號。

這起爭議源於49人隊主張部分辦公空間用於球場營運，要求聖他克拉拉體育場管理局每年分攤約62萬元租金，並追討過去兩年合計124萬元。管理局先前拒絕支付，雙方正透過仲裁處理爭議。

渡邊表示，居民已厭倦49人隊、球隊老闆約克（Jed York）及李維體育場的持續政治紛爭。她指出，49人隊將部分辦公業務遷至Great America Parkway，卻未與市府及體育場管理局充分討論，如今又要求公共機構分攤租金。她強調，自己並非反對49人隊，而是希望市府更加透明，將居民利益放在首位，優先關注社區安全、民生費用及財政穩定。

渡邊也呼籲加強監督，避免利益衝突，市長應獨立、公正地做出決定。「聖他克拉拉屬於居民，居民永遠優先。」

曾於2024年參選市議員的錢德拉（Sathi Chandra）也在現場聲稱，49人隊老闆約克至今已投入超過1300萬元影響聖他克拉拉地方選舉。他質疑為何花費鉅資介入地方政治，強調城市資源應屬於居民，地方事務應由居民自主決定。

對於租金仲裁，49人隊發言人日前曾表示，球隊不評論進行中的法律程序，但期待爭議迅速解決，並持續與體育場管理局合作。

精華 FAQ

  • 爭議核心在於49人隊主張部分辦公空間屬球場營運用途，要求管理局每年分攤約62萬元租金，並追討過去2年合計124萬元；管理局則拒絕支付，雙方已進入仲裁程序。

  • 社區參與聯盟在李維體育場外高喊「拒絕免費租金」，要求49人隊提高財務與政治獻金透明度；渡邊則呼籲市府把居民利益放首位，重視安全、民生費用與財政穩定。

  • 渡邊批評球隊將辦公業務遷至Great America Parkway後，未與市府充分溝通就要求公共機構分攤租金；錢德拉則指約克已投入逾1300萬元影響地方選舉，質疑外部資金介入政治。

租金 舊金山

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